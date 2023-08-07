Дополнительный отпуск и повышенная зарплата для работников новых регионов России

Предлагается установить трудовые льготы для жителей новых регионов России (Законопроект № 417035-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, С.В.Кабышев, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Д.Г.Гусев, Я.В.Лантратова, Ф.С.Тумусов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту работникам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 8 календарных дней. Также предусматривается, что оплата труда работников, осуществляющих свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, производится с применением районных коэффициентов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день сохраняется тяжелое материальное положение жителей четырех новых субъектов Российской Федерации, чьи жизнь и здоровье подвергаются риску в связи с продолжающимися обстрелами на указанных территориях.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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