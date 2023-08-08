Повышение штрафа за неуплату налогов и взносов. Новый законопроект

Свежие облигации: Селектел на размещении

Айтишникам тоже нужны деньги, хотя можно было просто просто отказаться от зарплаты за пару часов, чтобы сэкономить и не размещать новый выпуск на 4 млрд под 11,5%. Не ищут лёгких путей, так что встречаем третий выпуск бондов Селектела.