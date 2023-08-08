Повышение штрафа за неуплату налогов и взносов. Новый законопроект

Рассматриваются перспективы повышения штрафа за неуплату обязательных фискальных платежей (Законопроект № 416287-8)
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Юзвак Максим
Давно у нас не было нашей вкусной рубрики «Что ест бухгалтер». Давайте обсудим, у кого что сегодня на завтрак, обед и ужин. И поделимся фотографиями.
Указ Президента 585 от 8 августа 2023 года РФ в силу безотлагательных мер приостановил действие 38 Соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и недружественными странами, среди которых США, Германия, Кипр, Мальта, Греция, Испания и пр.
Рассматриваются перспективы повышения штрафа за неуплату обязательных фискальных платежей.
Сложные ситуации с ЕНС, новости СФР и ИФНС, закон о сверхприбыли — в нашем дайджесте для бухгалтеров самые важные новости и комментарии: актуально, кратко, структурировано.
С физическим лицом работодатель может заключить два вида договоров: гражданско-правовой и трудовой. Разберем, чем два этих договора отличаются друг от друга, в каких случаях оформляется трудовой, а в каких случаях гражданско-правовой договор.
Только до 13 августа вы получаете сервис для обучения и экспертной поддержки со скидко 30% и будете пользоваться ей ЦЕЛЫЙ ГОД!
Айтишникам тоже нужны деньги, хотя можно было просто просто отказаться от зарплаты за пару часов, чтобы сэкономить и не размещать новый выпуск на 4 млрд под 11,5%. Не ищут лёгких путей, так что встречаем третий выпуск бондов Селектела.
Владимир Путин прислушался к рекомендации Минфина и МИДа и приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами.
Налоговая новость. ФНС будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта в счет уплаты налогов.
Август бухгалтера ожидание: море, пляж, красивые закаты и чайки... Август бухгалтера реальность: куча бумажной волокиты, очередные отчеты, куча вопросов про ЕНП и стресс после полугодовой.
Комментарии