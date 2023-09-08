Оплата командированному работнику услуг бизнес-залов. Нужно ли платить НДФЛ?

Рассматриваются последствия по НДФЛ при оплате работнику, направленному в командировку, услуг бизнес-залов в аэропорту (Письмо Минфина от 18 августа 2023 г. № 03-04-05/78036).
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Юзвак Максим
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Рассматриваются последствия по НДФЛ при оплате работнику, направленному в командировку, услуг бизнес-залов в аэропорту.
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