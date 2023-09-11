НДС при льготной реструктуризации займа. Разъяснения Минфина

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при льготной реструктуризации займа (Письмо Минфина от 23 июня 2023 г. № 03-07-07/58595).
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Юзвак Максим
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Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.
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