Для добровольцев Росгвардии планируется установить ряд налоговых льгот

Как предпринимателю выбирать банк? Поэтапная инструкция

По моим наблюдениям ИП не заморачивается с открытием счёта и выбором тарифа на обслуживание. Увидели выгодное предложение, нажали пару кнопок, и всё: дело сделано. А через пару месяцев бизнесмен берётся за голову: много денег снимают на комиссию. Как избежать такой ситуации❓