Для добровольцев Росгвардии планируется установить ряд налоговых льгот

Предлагается распространить на добровольческие формирования Росгвардии налоговые льготы (Законопроект № 445370-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями Единой России.
Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, Д.Ф.Вяткин, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, И.А.Панькина, А.Б.Выборный; Сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, С.Н.Перминов, И.В.Рукавишникова.
Содержание предложения
Предлагается распространить льготы предусмотренный при оказании помощи добровольцам Вооруженных Сил на добровольцев Росгвардии:
Освобождение от НДФЛ и страховых взносов доходов (выплат) в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных лицами, находящимися в добровольческих формированиях Росгвардии
Освобождение от Госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность,
Материалы к законопроекту
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