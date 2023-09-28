Налог на самозанятых при аренде авто у работника, обратная сила закона. Обзор налоговых споров

Рассматриваются выводы Верховного Суда по налоговым вопросам
Содержание:
00:00 — Начало.
00:20 — Определение предельного дохода по УСН при преобразовании (Определение от 22 августа 2023 г. № 302-ЭС23-2531).
01:03 — Участие контролирующих лиц в налоговых спорах (Определение от 25 августа 2023 г. № 303-ЭС21-21101).
02:19 — Обратная сила закона (Определение от 31 августа 2023 г. № 304-ЭС23-12386).
03:58 — Налог на самозанятых при аренде транспорта работодателем (Определение от 14 августа 2023 г. № 304-ЭС23-11687).
Комментарии