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Юзвак Максим
Судебная практика по налоговым спорам

Налог на самозанятых при аренде авто у работника, обратная сила закона. Обзор налоговых споров

Рассматриваются выводы Верховного Суда по налоговым вопросам
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Рассматриваются выводы Верховного Суда по налоговым вопросам

Содержание:

  • 00:00 — Начало.

  • 00:20 — Определение предельного дохода по УСН при преобразовании (Определение от 22 августа 2023 г. № 302-ЭС23-2531).

  • 01:03 — Участие контролирующих лиц в налоговых спорах (Определение от 25 августа 2023 г. № 303-ЭС21-21101).

  • 02:19 — Обратная сила закона (Определение от 31 августа 2023 г. № 304-ЭС23-12386).

  • 03:58 — Налог на самозанятых при аренде транспорта работодателем (Определение от 14 августа 2023 г. № 304-ЭС23-11687).

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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