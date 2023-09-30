Защита трудовых прав добровольцев Росгвардии и их родственников. Новый законопроект

Предлагается установить трудовые гарантии для участников добровольческих формирований Росгвардии (Законопроект № 445385-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями Единой России.

Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, Д.Ф.Вяткин, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, И.А.Панькина, А.Б.Выборный; Сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, С.Н.Перминов, И.В.Рукавишникова.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который направлен на обеспечение трудовых прав граждан, которые заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, и в отношении которых на период действия указанного контракта приостанавливается действие трудового договора. При этом в случае такого приостановления действия трудового договора за работником сохраняются место работы и социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации. Супругам таких граждан, имеющим детей в возрасте до восемнадцати лет, предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, а для супругов, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет, предусматривается запрет направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия.

Материалы к законопроекту

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