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Законопроекты

Сохранение пособия на ребенка при дистанционной работе. Новый законопроект

Предлагается не лишать пособия на ребенка при удаленной занятости.
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Предлагается не лишать пособия на ребенка при удаленной занятости (Законопроект № 445901-8, 445902-8).

Автор поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому закрепляется право на льготы, связанные с отпуском по уходу за ребенком, в случае выполнения родителями работы в дистанционном формате.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на данный момент законодательством предусмотрена возможность по заявлению женщины или иного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, выйти на работу на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Однако перечень случаев, на которые данная льгота распространяется, ограничен и не включает в себя дистанционную работу.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом (1) и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Ознакомиться с законопроектом (2) и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Сохранение пособия на ребенка при дистанционной работе. Новый законопроект

    Предлагается не лишать пособия на ребенка при удаленной занятости.

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