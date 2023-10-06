В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Рассматривается предложение по увеличению минимального размера оплаты труда (Законопроект № 448561-8).

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание инициативы

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года устанавливается в сумме 19 242 рубля в месяц.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн. работников.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Все интересные законопроекты и налоговые изменения, в том числе и МРОТ, обсудим 5 декабря на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве.

Какие темы разберем:

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

Изменения законодательства 2024

Учетная политика в 2024 году

Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

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