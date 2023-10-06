В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Рассматривается предложение по увеличению минимального размера оплаты труда (Законопроект № 448561-8).
Автор инициативы
Законопроект подготовлен Правительством РФ.
Содержание инициативы
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года устанавливается в сумме 19 242 рубля в месяц.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн. работников.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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