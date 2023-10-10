Коммунальщиков решили освободить от пошлин при взыскании долгов россиян за ЖКУ

Рассматривается предложение по освобождению от Государственной пошлины предприятий ЖКХ при взыскании долгов за пользование жильем и коммунальным услугам.

Рассматривается предложение по освобождению от Государственной пошлины предприятий ЖКХ при взыскании долгов за пользование жильем и коммунальным услугам (Законопроект № 452251-8).

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