🎁Как платить НДФЛ при дарении имущества, если даритель не является членом семьи или близким родственником?

Рассматриваются последствия по НДФЛ при расторжении договора дарения (Письмо Минфин от 27 сентября 2023 г. № 03-04-05/91712).
Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2022 - ссылка.
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