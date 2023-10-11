Депутаты пытаются возродить идею долгосрочных накоплений граждан с помощью жилищных вкладов

Предлагается стимулировать жилищные накопления граждан (Законопроект № 461846-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым (Справедливая Россия) и Сенатором от Костромской области Н.А. Журавлевым (Единая Россия).

Содержание предложения

Согласно законопроекту вводится понятие договора жилищных сбережений, по которому кредитная организация обязуется принимать поступающие от вкладчика денежные средства, либо денежные средства, поступающие в пользу вкладчика от третьего лица, выплачивать проценты на них, а также возвратить вкладчику сумму сбережений (денежные средства и проценты на них) путем направления ее по распоряжению вкладчика на оплату приобретаемого жилого помещения или финансирования участия вкладчика в долевом строительстве, индивидуальном жилищном строительстве. В период действия договора жилищных сбережений при обращении вкладчика кредитная организация обязана заключить с ним договор кредита (ипотечного кредита) на цели, указанные в части первой настоящей статьи, на необходимую для оплаты улучшения жилищных условий вкладчика сумму, превышающую размер сбережений по договору жилищных сбережений.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения «выращивания» ипотечных заемщиков, В рамках нее гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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