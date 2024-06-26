Двойная ответственность за незаконный УСН, НДС при банкротстве в обзоре конституционных споров за 2-е полугодие 2023

Рассматриваются ключевые решения Конституционного Суда РФ по налоговым вопросам
Содержание:
Постановления КС РФ:
00:21 — Срок назначения проверки по контролируемой сделке (Постановление от 14 июля 2023 № 41-П)
Определения КС РФ:
04:46 — Привлечение к двойной ответственности (Определение от 14 декабря 2023 № 3286-О)
06:54 — взыскание НДС с контрагента арендодателя-банкрота (Определение от 14 ноября 2023 № 3014-О)
09:28 — НДФЛ при компенсации среднего заработка за вынужденный прогул (Определение от 30 ноября 2023 № 3023-О)
11:39 — Окончание
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Комментарии2
Максим, мы скучали по вашим обзорам! Спасибо!
Цены этим обзорам бы не было, если можно убрать ссылки на Дзен. Принципиально не хожу на эту помойку