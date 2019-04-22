Отмена транспортного налога, обложение двойного гражданства, срок взыскания налогов. Обзор налоговых новостей за июль 2024

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за июль 2024
Содержание
00:00 - Превью
00:45 - Начало
01:00 - План
01:28 - "Налоговая реформа" — Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ
02:45 - Льготные тарифы по взносам для экипажей судов — Законопроект № 675885-8
03:38 - Госпошлина при регистрации программ ЭВМ — Законопроект № 686132-8
04:31 - Патент для платежных агентов — Законопроект № 685824-8
06:13 - Новые налоговые агенты по НДС — Законопроект № 666139-8
07:40 - Дискриминация множественного гражданства — Законопроекты № 667678-8, 669780-8
10:47 - Отмена транспортного налога — Законопроект № 679383-8
12:06 - Налоговые последствия социальных полок — Законопроекты № 672832-8, 672885-8
14:40 - Обзор практики ФНС России по жалобам налогоплательщиков за 1 квартал — Письмо от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026@
15:10 - Обзор по обложению недвижимости по кадастровой стоимости — Письмо от 11.07.2024 № БС-4-21/7894@
15:26 - Сервисы по налоговому мониторингу
16:03 - Сроки принудительного взыскания налогов - Определение от 04.06.2024 № 301-ЭС23-26689
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