Транспортный налог при перерегистрации, налоговая схема из 500 однодневок, вычет на ККТ в обзоре

Правительство РФ предложило взимать с коллекторских агентств не единоразовую госпошлину в размере 100 тыс. рублей за внесение сведений в реестр коллекторов, а за каждое заявление по внесению новых сведений (Законопроект № 695190-8). Если простыми словами, коллекторы будут платить больше, что не может не радовать. Впрочем, Правительство решило подсластить пилюлю и отменило для коллекторов госпошлину (1000 рублей) за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений в реестр.