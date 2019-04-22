Транспортный налог при перерегистрации, налоговая схема из 500 однодневок, вычет на ККТ в обзоре

1. Госпошлина для коллекторов
Правительство РФ предложило взимать с коллекторских агентств не единоразовую госпошлину в размере 100 тыс. рублей за внесение сведений в реестр коллекторов, а за каждое заявление по внесению новых сведений (Законопроект № 695190-8). Если простыми словами, коллекторы будут платить больше, что не может не радовать. Впрочем, Правительство решило подсластить пилюлю и отменило для коллекторов госпошлину (1000 рублей) за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений в реестр.
2. Транспортный налог при перерегистрации авто
Минфин России обращает внимание, что перерегистрация автомобиля из одного субъекта РФ в другой повлечет необходимость уплаты транспортного налога дважды. Величина каждого платежа будет зависеть от количества месяцев регистрации в каждом из субъектов (Письмо от 27 июня 2024 г. № 03-05-06-04/60253).
3. Вычет на ККТ в новых регионах
Большинство СМИ обратило внимание на размещенное на сайте ФНС России разъяснение о порядке получения на новых российских территориях вычета лицами, применяющими УСН и ПСН, при приобретении ККТ. Максимальный размер вычета составит 28 тыс. рублей. Условиями получения является нахождение на новых территориях, применение упрощенной или патентной системы, регистрации ККТ до конца 2025 года.
4. Налоговая схема из 500 фирм-однодневок
Индийцев всегда отличали массовость и масштаб. Болливуд не даст соврать. Вот и в налоговых махинациях они решили не изменять себе. Так, в целях получения возмещения налога на товары и услуги (аналог НДС) была выстроена схема с участием 500 фирм-однодневок, 1000 банковских счетов и множества подставных лиц. Схему придумали налоговый инспектор и 3 юриста (куда ж без нас).
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