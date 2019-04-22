Споры о НДС в банкротстве, налог на солнце, наследование транспортного налога в обзоре

1. Транспортный налог при смерти автовладельца

Минфин России рассмотрел ситуацию, когда по транспортному средству, которое перешло по наследству от дяди-предпринимателя, не был уплачен транспортный налог. Было отмечено, что если до смерти лица было выставлено налоговое уведомление, то у него возникла обязанность по уплате транспортного налога. В связи со смертью автовладельца обязанность по уплате транспортного налога переходит на наследников, которые исполняют ее в пределах стоимости унаследованного имущества (Письмо от 6 августа 2024 г. № 03-05-06-04/73579).

2. Восстановленный НДС при банкротстве

Судебная коллегия по экономическим спорам вновь обратила внимание на то, что если НДС восстановлен по операциям, имевшим место до банкротства, то возникающая обязанность по уплате налога не является текущей, а относится к реестровой задолженности третьей очереди (Определение от 13 августа 2024 г. № 305-ЭС24-4009). Позиция коллегии основана на выводах Конституционного Суда РФ, сделанных в Постановлении от 31.05.2023 № 28-П.

3. Налог на солнце

В Австралии идут жаркие споры об установлении тарифов для домохозяйств, использующих солнечную энергию. Так, установлен двойной тариф. Первая часть путем выплат поощряет людей, которые экспортируют свою энергию в общую сеть в период повышенного спроса (вечер). Вторая часть – напротив, взимает плату с людей, направляющих солнечную энергию в сеть в период повышенной нагрузки (середина дня). Как раз вторую часть называют «Налогом на солнце». Его необходимость обосновывается тем, что это должно снизить перегрузку (заторы) в сети, а также стимулировать домохозяйства самостоятельно использовать энергию и устанавливать аккумуляторы для накопления энергии. Критики указывают, что такой подход тормозит переход к зеленой энергетике.

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