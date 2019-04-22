Налоги по невыплаченной зарплате, обложение церковных пожертвований, налоговый учет скан-образов в обзоре

1.НДФЛ по невыплаченной зарплате

Налоговые последствия невыплаты зарплаты были рассмотрены ФНС России. Отмечается, что при отсутствии факта выплаты зарплаты не возникает объекта обложения по НДФЛ и страховым взносам (Письмо от 16 августа 2024 г. № СД-17-2/2414@).

При этом Налоговая служба намекнула, что будет разбираться с работодателем, не выплачивающим зарплату.

2.Учет скан-образов первички

Минфин России допустил использование в налоговом учете сканированные образы первичной документации. Правда, делать это можно в исключительных случаях. Поэтому налогоплательщику в любом случае придется заполучить соответствующий документ на бумажном носителе или в электронном виде (Письмо от 14 июня 2024 г. № 03-11-11/55025).

3.Обложение милостыней и пожертвований церкви

Никарагуа отменяет льготы и вводит налог на доходы церковных организаций. Фактически церкви приравниваются к коммерческим организациями, которые должны уплачивать налог в размере от 10 до 30%. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека выразила «глубокую обеспокоенность», заявив в коммюнике, что инициатива правительства Никарагуа фактически «угрожает свободе вероисповедания и свободе ассоциаций».

Когда ООН выражает обеспокоенность – можно не беспокоиться.

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