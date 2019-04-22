Практика Верховного Суда по налоговым вопросам за 1 полугодие 2024

Рассматриваются решения Судебной коллегии по экономическим спорам

Налоговый контроль

Определение от 07.06.2024 № 309-ЭС23-30097 (ИП Новоселова Елена Викторовна) –

При применении расчетного способа налоговому органу достаточно представить доказательства, разумно обосновывающие произведенную им оценку доходов (расходов), которые могли быть получены (понесены) налогоплательщиком в рамках осуществляемой им экономической деятельности, а налогоплательщик - вправе представлять доказательства, уточняющие расчет налогового органа. При этом к налоговому органу не могут предъявляться требования по обеспечению такой же степени точности расчета, производимого по правилам подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ, которая должна была быть обеспечена самим налогоплательщиком.

Налоговый кодекс также не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, данная норма не ограничивает налоговый орган в возможности использования показаний свидетелей в целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов деятельности налогоплательщика и, соответственно, для оценки ее потенциальной доходности (прибыльности).

Определение от 4 июня 2024 г. № 301-ЭС23-26689 (НОВА ПРИНТ) +

Если сроки совершения определенных действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля, в том числе сроки рассмотрения материалов проверки и принятия решения по ней, сроки рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом в своей совокупности превысили двухлетний срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 47 НК РФ, то в таком случае налоговый орган утрачивает право на принудительное взыскание задолженности как в бесспорном, так и в судебном порядке.

Налоговая ответственность

Определение от 27 мая 2024 г. № 301-ЭС22-11144 (Сормово) +

Применительно к налогу на добавленную стоимость начисление пеней и штрафа было произведено инспекцией на всю сумму недоимки вне зависимости от факта частичного зачета суммы НДС в счет неучтенного остатка уплаченных "участниками схемы" налогов по упрощенной системе налогообложения.

Принимая во внимание то обстоятельство, что момент исполнения налоговых обязанностей участников схемы наступил в результате перечисления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в счет уплаты налогов в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, доход от которой был вменен налоговым органом обществу, оснований для вывода о наличии у бюджета потерь, требующих компенсации в виде взимания пеней в оспариваемом налогоплательщиком размере, у инспекции и судов трех инстанций не имелось.

Налоговые споры

Определение от 5 апреля 2024 г. № 306-ЭС23-24623 (ОВК-Строй) –

Следует признать ошибочным вывод суда кассационной инстанции о том, что результат рассмотрения гражданско-правового спора сам по себе, без исследования и оценки доказательств в рамках налогового спора, имеет преюдициальное значение при разрешении вопроса о фактах, связанных с оценкой действий налогоплательщика при уплате налогов. Вопреки выводу суда округа решение по гражданско-правовому спору имеет иной предмет, основание иска, и не учитывает налоговые последствия финансово-хозяйственных операций применительно к требованиям налогового законодательства.

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

Гражданские споры

Определение от 12 марта 2024 г. № 305-ЭС23-22770 (Манарола Эстейтс против Азарово)

Уведомление Компании, в котором она попросила ответчика не осуществлять в ее адрес никаких платежей до момента постановки на налоговый учет и открытия расчетного счета в банке, является, по сути, юридически значимым сообщением (статья 165.1 Гражданского кодекса) об установлении срока исполнения арендатором обязательства по оплате пользования имуществом по уже заключенному и исполняемому договору и не может быть квалифицировано как сделка под отлагательным условием.

Определение от 13 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-18507 (Посуда-Центр сервис против Эйрипус Б.В. (Эрнст Энд Янг))

Если особые знания и умения не были применены консультантом, который ими не обладал, о чем было известно заказчику, то возложение на консультанта имущественной ответственности за возникшие у заказчика проблемы не будет являться справедливым. В то же время, если необходимые знания и умения не были применены высокопрофессиональным консультантом, то принципу справедливости (пункт 5 статьи 393 ГК РФ) не будет отвечать применение к такому лицу пониженного стандарта качества оказываемых им услуг для целей определения меры его имущественной ответственности.

Исполнитель по договору возмездного оказания услуг не вправе ссылаться на оговорку об исключении или ограничении ответственности, если выполненные им действия или осуществленная им деятельность были столь упречными (непрофессиональными), что затронули само существо исполняемого обязательства и лишили полезного смысла заключение договора для заказчика, например, если разработанная консультантом методика оказалась заведомо непригодной.

Минимальная степень заботливости и профессионализма (пункт 4 статьи 401 ГК РФ и пункт 7 постановления Пленума N 7), дающая основания для применения оговорки об ограничении ответственности, предполагала то, что исполнитель, предоставляя консультацию по вопросам права, не будет предлагать заказчику упрощенные подходы к решению сложных задач и, во всяком случае, предупредит заказчика о рисках следования советам консультанта.

Определение от 09.02.2024 № 305-ЭС23-22628 (Локар)

Вывод суда кассационной инстанции со ссылкой на положения статьи 45 Налогового кодекса об отсутствии у общества "Локар" права требовать возврата излишнее уплаченной суммы является ошибочным, поскольку действия истца фактически были направлены не на уплату налога в соответствии с нормами Налогового кодекса за третье лицо, а на возмещение вреда, возникновение которого связано как с получением обществом "АРЕНА ДЖИ ПИ" статуса банкрота, так и с действиями должника и иных лиц, в том числе и общества "Локар", которые привели к указанным обстоятельствам.

Исполнение обязанности по возмещению вреда предполагает, что лицо, получающее такое возмещение, окажется в положении, в котором находилось бы, если бы его права не были нарушены. Следовательно, лицо, исполняющее обязанность по возмещению вреда, имеет разумное основание полагать, что в случае возмещения вреда в объеме, превышающем действительный размер обязательства, оно имеет право требования к получателю возмещения для восстановления status quo.

Определение от 23 января 2024 г. № 309-ЭС23-15823 (АВТ Плюс" против Региональной энергетической комиссии)

Применяемая поставщиком ресурса система налогообложения является существенным условием для расчета тарифа по регулируемому виду деятельности.

Следовательно, изменение системы налогообложения не позволяет рассматривать ранее установленный для поставщика ресурса тариф, как экономически обоснованный. В том числе, в связи с переходом на ОСН, предъявление к оплате покупателям коммунальных ресурсов дополнительно к ранее утвержденному тарифу соответствующей суммы НДС само по себе также не позволяет рассматривать такой тариф, как экономически обоснованный.

НДС

Определение от 26.06.2024 № 305-ЭС24-4194 (Русский Имидж против Красногорска)

Поскольку предоставление органом местного самоуправления земельного участка под размещение рекламной конструкции не относится к вопросам местного значения, то есть не является его исключительным полномочием, такая деятельность облагается НДС.

При этом, принимая во внимание, что особенности уплаты НДС при реализации прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях общего пользования пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса не установлены, при реализации указанных имущественных прав НДС уплачивается в общеустановленном порядке, то есть самим муниципальным учреждением.

Гражданские споры по НДС

Определение от 4 апреля 2024 г. № 305-ЭС23-26201 (СИТРОНИКС АЙ ТИ против Банк ВТБ)

Если совершаемые между участниками оборота операции становятся облагаемыми вследствие изменения законодательства, то по общему правилу цена, по которой оплачивается исполнение договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога в силу закона (пункт 1 статьи 424 ГК РФ, пункт 1 статьи 168 НК РФ), за исключением случаев, когда иные гражданско-правовые последствия изменения условий налогообложения будут предусмотрены нормативными правовыми актами или иное соглашение о размере цены, включающей в себя налог, не будет достигнуто между сторонами.

Определение от 13 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-18327 (Арсенал против АГР Лизинг)

Если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом

Иными словами, установленную договором цену покупатель (заказчик, арендатор) обязан уплатить вне зависимости от того, как продавец (исполнитель, арендодатель) должен распорядиться полученными средствами, в том числе безотносительно того, какие именно налоговые платежи в бюджет продавец (исполнитель, арендодатель) должен произвести в соответствии с законодательством о налогах и сборах и в каком размере.

Определение от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4) (Ангстрем-Т)

Определение от 3 июня 2024 г. № 305-ЭС23-19921 ( Парк Подвязново)

Для цели отнесения налоговой задолженности по восстановленному НДС к реестровой или текущей следует руководствоваться периодом, в который совершена операция, ставшая основанием для формирования налоговой базы для осуществления вычета.

В исключительных случаях при выявлении судом в рамках конкретного дела намерения контролирующих лиц воспользоваться процедурой банкротства как предоставляющей льготный налоговый режим для передачи актива в условиях отсутствия реальных признаков объективного банкротства, - арбитражный суд, реализуя свои дискреционные полномочия по управлению банкротным процессом, вправе рассмотреть вопрос об изменении очередности требования уполномоченного органа посредством повышения его до текущих платежей пятой очереди применительно к подходу, занятому в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве".

Определение от 30 мая 2024 г. № 305-ЭС23-18582 (Газпром трансгаз Ставрополь против СОГАЗ)

Определение от 29 мая 2024 г. № 305-ЭС23-27253 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 22 марта 2024 г. N 305-ЭС23-23140 (Газпром трансгаз Самара против СОГАЗ)

Определение от 22 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24306 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 20 февраля 2024 г. N 305-ЭС23-22426 (Газпром трансгаз Саратов против СОГАЗ)

Суммы возмещения убытков или ущерба, после их выплате страховщиком в соответствии с пунктом 3 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) включаются в состав внереализационных доходов страхователя. Соответственно, страхователь (выгодоприобретатель), получивший сумму страхового возмещения, учитывает ее при исчислении налога на прибыль организаций, в том числе и с включением в состав облагаемых доходов согласованной в договоре суммы убытков, равной НДС. Следовательно, право страхователя (выгодоприобретателя) на вычет сумм НДС, установленное в статьях 171, 172 Налогового кодекса, напрямую не связано с суммой убытков, полученной им в виде страхового возмещения.

При таких обстоятельствах у общества "СОГАЗ" не было оснований для отказа в выплате суммы, равной НДС, урегулированной в пункте 2.11 договора, как и иных сумм, согласованных указанным договором.

Определение от 11 апреля 2024 г. № 305-ЭС23-28111 (Газпром трансгаз Чайковский против СОГАЗ)

Определение от 22 марта 2024 г. № 305-ЭС23-23146 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 26 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-25504 (Газпром трансгаз Саратов)

Пункт договора страхования имущества, предусматривающий в его общих условиях (статья 2) возмещение НДС, и иные положения договора не содержат условия, согласно которому сумма страхового возмещения может быть уменьшена при возможности страхователя (выгодоприобретателя) в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации применить к вычету суммы НДС, уплаченные подрядчику в стоимости аварийно-восстановительных работ.

Определение от 8 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24719 (Газпром трансгаз Москва против СОГАЗ)

Определение от 7 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-19580 (Газпром ПХГ против СОГАЗ)

Определение от 7 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-19096 (Газпром трансгаз Ухта против СОГАЗ)

Определение от 7 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-17783 (Газпром добыча Надым против СОГАЗ)

Определение от 5 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-25060 (Газпром трансгаз Нижний Новгород против СОГАЗ)

Определение от 5 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24843 (Газпром трансгаз Сургут против СОГАЗ)

Определение от 5 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24822 (Газпром трансгаз Саратов против СОГАЗ)

Определение от 18 января 2024 г. № 305-ЭС23-21183, 305-ЭС23-21181 (Газпром добыча Уренгой против СОГАЗ)

Вопрос возмещения страхователем НДС из бюджета регулируется налоговым законодательством, а не рассматриваемым в настоящем споре договором страхования. Исключение из суммы страхового возмещения НДС в отсутствие такого условия в договоре страхования нарушает принцип полного возмещения ущерба.

Налоговые новости за август 2024

Налог на прибыль

Определение от 15 марта 2024 г. № 305-ЭС23-22721 (Мир Бизнес Банк)

Запрет дискриминации состоит в недопустимости возникновения ситуаций, когда налогоплательщик подвергается более обременительным условиям налогообложения в Российской Федерации только по причине его иностранного статуса (дискриминация по признаку резидентства получателя дохода). При этом требование о недискриминации не означает, что Российская Федерация обязана предоставлять резидентам другой страны какие-либо преференции в сфере налогообложения или обеспечивать полную идентичность условий налогообложения российских плательщиков и иностранных лиц. Однако это означает, что различия в условиях налогообложения дохода и капитала таких лиц не могут быть произвольными, в отсутствие экономических и иных разумных причин для дифференциации.

Поскольку выгода российской организации - акционера от прироста стоимости капитала акционерного общества в размере, соответствующем увеличению уставного капитала за счет нераспределенной прибыли, не рассматривается законодателем в качестве подлежащего налогообложению дохода, то не имеется оснований подвергать более обременительному налогообложению в рассматриваемой части иностранного акционера, сохранившего капитализацию российской организации.

Позиция налогового органа, в соответствии с которой российская организация, являющаяся единственным акционером другой российской организации и принявшая решение о направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала этой другой российской организации, при наличии Соглашения от 06.03.1998, находится в лучшем положении, чем иностранная организация, принявшая аналогичное решение, явно не соответствует основным целям Соглашения от 06.03.1998 и не способствует поощрению инвестиций. Наличие в настоящем деле признаков каких-либо злоупотреблений, как со стороны общества, так и со стороны иностранного юридического лица, не усматривается.

НДПИ

Определение от 4 марта 2024 г. № 309-ЭС23-22175 (Косьвинский камень) +

Степень дифференциации условий налогообложения, которая должна быть обеспечена в отношении тех или иных плательщиков НДПИ, учитывающая в целом различия в доходности добычи полезных ископаемых между категориями налогоплательщиков, определяется при установлении правил налогообложения законодателем, а не правоприменительными органами.

Ограничений по применению рентного коэффициента в размере 1 в зависимости от доли содержания золота, серебра и (или) иных драгоценных металлов в добытом полезном ископаемом, а именно в полупродуктах, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий), получаемых по завершении комплекса операций по добыче драгоценных металлов, в том числе лигатурном золоте и (или) концентрате, Налоговым кодексом не предусмотрено.

Земельный налог

Определение от 26 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-24042 (Универсальные инвестиции) –

Воля законодателя при установлении пониженной налоговой ставки направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства земельные участки принадлежат на соответствующем праве, и осуществляющим жилищное строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием.

Земельные участки, внесенные в состав имущества фонда, представляют собой актив, который по факту его включения в состав паевого инвестиционного фонда предполагает использование в целях извлечения прибыли, что исключает налогообложение данных земельных участков по ставке 0,3 процента при исчислении земельного налога.

Страховые взносы

Определение от 4 марта 2024 г. № 306-ЭС23-25757 (Понизовье МДЦ) +

Уплата страховых взносов субъектами, указанными в статье 6 Закона N 102-ФЗ, с применением соответствующих тарифов, является императивно установленной обязанностью и, вопреки позиции налогового органа, не является льготой (преференцией), которая предоставляется плательщику в заявительном порядке.

Более того, в случае возникновения спора об учете льготы при доначислении недоимки, с учетом положений пункта 2 статьи 22 Налогового кодекса руководитель налогового органа (его заместитель), установив при рассмотрении материалов налоговой проверки, что плательщиком не использовалась установленная законодательством льгота, не должен уклоняться от уведомления плательщика относительно наличия установленной законодательством льготы, тем самым, избирая более обременительный для плательщика вариант определения размера недоимки.

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