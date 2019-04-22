Налоговые итоги за август 2024

События в сфере налогов за август 2024

1. Налоговые законопроекты

В связи с тем, что депутаты находились на каникулах, субъекты законодательной инициативы неохотно выступали с налоговыми инициативами, но тем не менее ряд законопроектов в Госдуму поступило.

Так, Правительство предложило чаще взимать госпошлину с коллекторских агентств. Теперь любителям повыбивать долги придется платить не только за первичное внесение о них сведений в коллекторский реестр, но и за каждое изменение в нем (Законопроект № 695190-8).

Депутаты, в свою очередь, предложили установить новые налоговые вычеты по НДФЛ. Один из вычетов в размере 46 800 рублей предложили распространить на граждан с низкими доходами. Применение вычета, по сути, означает освобождение лиц от НДФЛ (Законопроект № 688750-8). Другой вычет полагался медикам и учителям, чтобы стимулировать таких налогоплательщиков лечить и учить (Законопроект № 693170-8).

На оба законопроекта Правительство дало негативные отзывы, поэтому перспектив у них нет.

Налоговые новости за август 2024

2. Обзор налоговых споров от ФНС

Налоговая служба традиционно опубликовала налоговые споры, рассмотренные Верховным и Конституционным Судами во 2 квартале 2024 (Письмо от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@). На эти споры должны будут ориентироваться налоговики при принятии решений по налогоплательщикам.

3. Налоговые штрафы в банкротстве

Налоговые последствия объявления моратория на банкротство были рассмотрены Судебной коллегией по экономическим спорам в деле Престиж (Определение от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4388). Суд пришел к выводу, что мораторий не препятствует привлечению налогоплательщика к налоговой ответственности.

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