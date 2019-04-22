НДФЛ при разделе и объединении участков, неучет льгот, добровольцы для налоговой в обзоре

Актуальные налоговые события

1. Промостраница и неучет льгот по имущественным налогам

ФНС России подготовила на своем сайте специальный раздел (промостраницу) по уведомлениям на уплату имущественных налогов (земельный, транспортный налог, налог на имущество). Наиболее ценными представляются положения, связанные с неприменением налоговыми органами льгот.

Несмотря на то, что Налоговая служба регулярно пишет, что льготы предоставляются автоматически, наблюдаются случаи игнорирования налоговиками льгот, на которые имеют право налогоплательщики.

На промостранице описан алгоритм действия налогоплательщика, если он обнаружил неприменение в отношении себя льгот.

2. НДФЛ при разделе, выделе, объединении земельных участков

Сенаторы и депутаты Госдумы, наконец, обратили внимание на проблему исчисления в целях НДФЛ срока владения землей при разделе, выделе, объединении участков.

Напомню, что в настоящее время при объединении или разделе земельных участков срок владения новыми земельными участками придется исчислять заново. Об этом неоднократно говорил Минфин (например, Письмо от 5 февраля 2024 г. № 03-04-05/9337).

В проекте поправок предлагается в срок владения новыми участками включать срок владения исходными участками (Законопроект № 730818-8). Важно заметить, что Правительство в целом поддержало инициативу, поэтому шансы на одобрение поправок высоки.

3. Налоговая служба ищет добровольцев

Налоговая служба США объявила набор добровольцев для консультирования пожилых малообеспеченных людей, инвалидов по вопросам составления деклараций и уплаты налогов. Следует заметить, что сеть бесплатных налоговых консультаций широко распространена в этой стране. Консультации можно найти в местных библиотеках, общественных центрах, школах и церквях.

И чего не сделаешь, чтобы люди платили налоги.

Материалы за сентябрь 2024