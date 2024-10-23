Учет туристического налога, применение ККТ адвокатами, госпошлина для пенсионеров в обзоре

1. Применение ККТ адвокатами

ФНС России пришла к выводу, что у адвокатов отсутствует обязанность по применению ККТ при ведении деятельности. Также адвокаты освобождены от ведения кассовой книги и выставления кассовых документов (Письмо от 16 октября 2024 № ЕД-16-20/295@).

2. Учет туристического налога

Минфин России разъяснил, что в качестве командировочных расходов по налогу на прибыль могут учитываться суммы туристического налога (Письмо от 7 октября 2024 г. № 03-03-06/1/96816).

3. Оспаривание госпошлины для пенсионеров

В Конституционном Суде заявитель попытался признать неконституционным положения Налогового кодекса, на основании которых пенсионер, чьи исковые требования не превышают 1 млн. рублей, должен уплачивать государственную пошлину при обращении в суд. Конституционный Суд отметил, что для пенсионеров в Кодексе предусмотрено освобождение по искам к пенсионным фондам. В случае если иск связан с возвратом займа, такая льгота не действует. При этом приведенное регулирование не противоречит Конституции РФ (Определение от 26 сентября 2024 № 2457-О).

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