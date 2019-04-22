Обзор: Повышение предельного дохода самозанятых, НДС по вендинговым продажам, рост обложения мигрантов

Актуальные налоговые события

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1. НДС по вендинговым продажам

Минфин России полагает, что освобождение от НДС в отношении общепита не распространяется на вендинговые продажи. Это связано с тем, что условием для применения льготы является то, что услуги общепита должны оказываться в специально предназначенных местах (ресторан, кафе, буфет) либо в рамках выездного обслуживания (Письмо от 3 октября 2024 г. № 03-07-07/95846).

2. Повышение лимита доходов по налогу на самозанятых

Депутаты от ЛДПР предлагают постепенно повышать предельный размер доходов, который позволяет применять налог на профессиональный доход. Так, согласно проекту в 2025 году лимит должен составить 3,6 млн. рублей. К 2028 предлагается довести лимит до 4,2 млн. В Пояснительной записке указывается, что высокие темпы инфляции делают неактуальным нынешний лимит в размере 2,4 млн. рублей (Законопроект № 771407-8).

3. Повышение налогов на мигрантов

Те же депутаты от ЛДПР продолжают разыгрывать мигрантскую карту и готовят поправки, направленные на повышение в 2 раза фиксированного авансового платежа, который уплачивается при получении патента на трудовую деятельность.

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