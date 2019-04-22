Снижение НДС по продуктам, новый срок владения для освобождения от НДФЛ, обложение печей в обзоре

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1. Снижение минимального срока владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ

Депутаты предлагают снизить до 3 лет общий минимальный срок владения недвижимостью, который позволит не облагать доходы от ее продажи НДФЛ. Более того, если недвижимость получена об близкого родственника по наследству или дарению, то поправки предусматривают годичный срок владения для освобождения. Авторы считают, что снижение сроков позволит повысить мобильность населения (Законопроект № 773682-8).

2. Снижение НДС по продуктам

В Государственной Думе подготовили поправки о снижении ставки НДС до 5% в отношении социально значимой продукции (молоко, масло, мясо, детские и медицинские товары). Более того, если уровень инфляции по таким товарам превысит плановый, то ставка вообще будет обнуляться (Законопроект № 772998-8). Впрочем, очевидно, что перспектив у такой инициативы нет.

3. Обложение печей

Верховный Суд вновь обратился к вопросу квалификации имущества в качестве движимого или недвижимого в целях применения налога на имущество. В деле Себряковцемент Суд обратил внимание, что квалификация объекта в качестве части сложной недвижимой вещи либо включение его в единый недвижимый комплекс не означает, что в целях налогообложения объект автоматически должен квалифицироваться в качестве недвижимости. Спорные объекты – вращающиеся печи – были отнесены Судом к движимым вещам, что исключает их обложение налогом на имущество (Определение от 13 ноября 2024 № 306-ЭС24-7822). Аналогичный подход содержится в деле Аркаим (Определение от 10 октября 2024 № 303-ЭС24-8693).

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