Обзор: Удержание НДФЛ из зарплаты сверх 13%, опасность налоговых лайфхаков, новые правила НДС

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1. Новые правила по НДС

Внесены очередные поправки в главу о НДС. Так, у покупателей (производителей кабельно-проводниковой продукции) медных полуфабрикатов появились обязанности налоговых агентов. Теперь именно они должны будут удерживать и уплачивать НДС (Закон от 30.11.2024 № 431-ФЗ). Также уточнен порядок освобождения от НДС импорта племенной продукции (Закон от 30.11.2024 № 430-ФЗ).

2. Конституционность удержания НДФЛ сверх 13%

В Конституционном Суде попытались оспорить удержание из зарплаты НДФЛ сверх ставки 13%. В данном случае работодатель дополнительно удерживал из зарплаты работника налог, который не был удержан из выплат за вынужденный прогул. Однако Суд каких-либо противоречий Конституции не усмотрел и отклонил жалобу (Определение от 29 октября 2024 г. № 2888-О)

3. Не читайте налоговые советы в соц.сетях

В США проходит неделя осведомленности о налоговой безопасности. В частности, налогоплательщикам советуют не следовать налоговым рекомендациям в социальных сетях. Отмечается, что нельзя полагаться на того, кто рассказывает в своей машине или на кухне о несуществующем налоговом лайфхаке. Авторы «стопроцентных налоговых схем» могут руководствоваться преступным мотивом получения прибыли или просто пытаются привлечь внимание и получить клики, не задумываясь о рисках, которым подвергаются подписчики.

Что тут скажешь, хоть совет и «буржуинский», но можно прислушаться.

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