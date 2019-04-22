Лишение должников льгот, взносы по чужим работникам, НДФЛ по бизнес-недвижимости в обзоре

Актуальные налоговые новости

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. НДФЛ по предпринимательской недвижимости

Минфин России обращает внимание, что использование недвижимости в предпринимательских целях исключает освобождение от обложения НДФЛ дохода, полученного при ее продаже, даже налогоплательщик владеет им минимальный срок. Это правило актуально и в ситуации, когда недвижимость использовалась для бизнеса не самим налогоплательщиком, а третьими лицами (Письмо от 7 ноября 2024 г. № 03-04-05/109805).

2. Должников лишат налоговых льгот

В Башкирии решили применить новый подход по предоставлению налоговых льгот в отношении авто. Так, если владелец будет иметь недоимки по налогам, то он лишится льгот по транспортному налогу. Это может быть существенно для простых граждан, поскольку сумма налога при наличии и отсутствии льгот отличается в разы.

3. Взносы по питанию работников подрядчика

Минфин России разъясняет, что если организация обеспечивает питанием рабочих подрядчика, с которыми эта организация какие-либо договоры не заключала (трудовые, ГПД), то обязанностей по страховым взносам в описанной ситуации не возникает (Письмо от 30 октября 2024 г. № 03-04-05/105916).

События за декабрь 2024