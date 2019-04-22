Лишение мигрантов вычетов, УСН и НДС при передачи имущества участнику организации в обзоре

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1. УСН при получении участником имущества в счет доли

Конституционный Суд разбирался в последствиях по УСН при передаче выходящему участнику имущества в счет действительной стоимости доли. При рассмотрении Суд пришел к выводу, что налоговое законодательство этот вопрос нормально не регулирует, что неконституционно и вызывает споры. Поэтому законодатель должен четко расписать последствия передачи имущества в счет действительной стоимости доли. До внесения поправок Конституционный Суд установил, что налоговые последствия должны определяться исходя из экономической выгоды, которую приобретет налогоплательщик, получив долю вышедшего участника. Проще говоря, придется сравнить стоимость полученной доли со стоимостью переданного бывшему участнику имущества и если разница положительная, то возникает доход (Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2025 № 2-П).

2. Лишение мигрантов вычетов

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму предложение по лишению мигрантов права на вычеты по НДФЛ. Вообще об этой идеи заявлялось еще в августе прошлого года, а сейчас подготовили законопроект, в котором говорится, что приезжие не должны получать вычеты. Обосновывается эта идея тем, что регионы из-за вычетов для мигрантов лишаются значительных сумм налогов, а ведь эти суммы могли бы пойти на благо местного населения. Правда, Правительство инициативу поддерживать не хочет, так как она нарушает запрет на дискриминацию в налогообложении (Законопроект № 822256-8).

3. НДС при выплате дивидендов имуществом

Минфин России вновь указывает, что выплата дивидендов имуществом облагается НДС, поскольку переходит право собственности от налогоплательщика к получателю дивидендов (Письмо от 3 декабря 2024 г. № 03-07-11/121626).

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