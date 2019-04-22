УСН при аренде в Азербайджане, налоги на покер, НДФЛ по доходам адвоката в обзоре

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1. НДФЛ по доходам адвокатов

Минфин определил, что доход адвоката считается полученным в целях НДФЛ, когда он выплачен адвокату, например, путем перечисления на адвокатский счет (Письмо от 16 августа 2024 г. № 03-04-05/77215).

2. Учет аренда в Азербайджане

Минфин России отмечает, что расходы по аренде имущества в Азербайджане могут учитываться по УСН (Письмо от 22 ноября 2024 г. № 03-11-11/116699). Следует заметить, что аналогичные разъяснения давались при аренде объектов в Беларуси и Казахстане.

3. Обложение доходов от покера

В США предъявили обвинения известному юристу Голштейну, ведущему дела клиентов в Верховном Суде. Он не задекларировал выигрыши в покер на миллионы долларов. Правда, это лишь часть обвинений. В обвинительном заключении утверждается, что с 2016 по 2022 год «Голдштейн состоял в интимных отношениях по меньшей мере с десятком женщин» и оплачивал их поездки и другие расходы. Четверо из этих женщин были формально приняты на работу в его фирму и получали медицинскую страховку, но при этом «практически не работали на фирму», как утверждается в обвинительном заключении.

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