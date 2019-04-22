Запрещенные в суде доводы. Или как лишиться статуса адвоката из-за астрологии

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Очередная любопытная история произошла в Югре.

Адвокат очень хотел вызволить своего подзащитного, поэтому в жалобе на приговор призвал на помощь астрологические, исторические, политические и философские аргументы.

Однако суд, рассматривающий жалобу, такое творчество не оценил и сообщил об этом в Адвокатскую палату.

Уже на заседании Адвокатской палаты адвокат-астролог заявил, что "судопроизводство отстало от науки. Судом 10 лет назад вынесено несправедливое решение. Однако все события в жизни происходят не линейно, поэтому данное решение повлекло череду событий и предопределило специальную военную операцию."

Посчитав, что лучше от такого творческого коллеги держаться подальше, Палата лишила его адвокатского статуса.

В Суде уже бывший адвокат лишение статуса оспорить не смог. Суды отметили, что при составлении жалобы необходимо руководствоваться процессуальным кодексом, а не заявлять доводы, не подлежащие юридической оценке.

К сожалению, из судебных актов неясно, в чем же именно состояли спорные доводы адвоката-философа (Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.12.2024 N 33-7474/2024 (УИД 86RS0001-01-2024-002596-33)