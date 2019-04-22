Нашли адвоката, которого лишили статуса из-за астрологии

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Помните, рассказывал о судебном деле по лишению адвоката статуса из-за использования им астрологических аргументов в уголовном деле. Подробнее тут.
Так вот его разыскали и взяли интервью. Тут что-то комментировать, только портить, так что смотрите видео.
С помощью астрологии он пытался защищать наркомана-барыгу.
Составлял его натальную карту.
С лишением статуса не согласен, будет оспаривать судебные акты.
Как думаете, у него есть шансы?
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