Нашли адвоката, которого лишили статуса из-за астрологии

О натальных картах в судах.

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Помните, рассказывал о судебном деле по лишению адвоката статуса из-за использования им астрологических аргументов в уголовном деле. Подробнее тут.

Так вот его разыскали и взяли интервью. Тут что-то комментировать, только портить, так что смотрите видео.

С помощью астрологии он пытался защищать наркомана-барыгу.

Составлял его натальную карту.

С лишением статуса не согласен, будет оспаривать судебные акты.

Как думаете, у него есть шансы?