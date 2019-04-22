Вспышка менингококка из-за вакцины или глупые журналисты?

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Сенсация

В очередной раз отличились журналисты с канала Mash. В погоне за сенсацией они опубликовали новость, что ПОСЛЕ прививки вакциной "Менактра" разразилась менингококковая инфекция в неком московском хостеле среди узбеков и таджиков. При этом в качестве симптомов болезни назвали высокую температуру и головную боль. Прочитать можно тут.

Мнение специалистов

Даже люди, которые закончили лишь 11 классов школы, схватились за голову с вопросом, что эти журналисты несут? Ну а специалисты просто заплакали.

Дело в том, что Менактра не содержит в своем составе возбудителя менингококка. Там только белок и полисахариды. Если простыми словами от бактерии отрезали частичку и сделали вакцину. Но это частичка сама по себе безопасна.

Можно упростить еще больше. Если отрезать мужское "достоинство" и даже поместить его куда надо - зачатия не произойдет. Так и тут - от частички бактерии заразиться НЕЛЬЗЯ. Но журналистам это неведомо.

Что же случилось?

Специалисты (не журналисты) сразу же предположили, что скорее всего в этом хостеле обнаружили больного менингитом и начали прививать контактировавших с ним лиц. То есть прививать стали после обнаружения инфицированного. И возможно, те, кого прививали, успели подхватили болезнь (то есть подхватили до прививки)

Второй вариант , что повышение температуры и головная боль - это просто реакция организма на вакцину . Менактра, действительно, достаточно реактивная вакцина и вызывает такие симптомы (мамочки, кстати, об этом знают). Но такие симптомы - это не менингококк.

Роспотребнадзор

Из-за поднявшейся шумихи Московский Роспоребнадзор был вынужден опубликовать сообщение, что в Хостеле был обнаружен случай менингококка. В связи с чем среди постояльцев начали проводить профилактическую вакцинацию (см. тут). То есть предположение специалистов подтвердилось.

Еще раз - СНАЧАЛА обнаружили инфекцию, ПОТОМ начали прививать. То есть вакцина ни в чем не виновата.

Лучше бы молчали

Поняв, что написали чушь, журналисты решили дополнить новость. Но лучше бы они этого не делали. После слов UPD они хотя и признали, что инфекция была обнаружена до прививок (не будем придираться, что бактериальную инфекцию они называют вирусом). Но при этом выдали очередную ахинею, что после прививки организм настолько становится слабым, что может подхватить инфекцию. То есть они не сдаются - вакцина все равно виновата.

Так и хочется процитировать Лаврова - Д.Б.

Кстати, о хостеле

То что инфекция была обнаружена среди узбеков и таджиков не удивительно. Дело в том, что прививку от менингококка делают в детстве. И Менактара дает если не пожизненный, то очень длительный иммунитет. Но в бывших среднеазиатских республиках СССР, которые так радуются, что избавились он советского прошлого, на вакцинацию кладут "большой и толстый...болт".

Так что они еще и не такое могут в Россию завести. А о проблеме того, что их нормально не проверяют на инфекции, я писал. См. тут.

В заключение

Когда меня спрашивают, из-за кого провалили вакцинацию от ковида одной из лучших вакцин на тот момент (я про Спутник), мой ответ таков: На первом месте - тупые журналисты. На втором - придурковатые артисты, на третьем - безграмотные мед.работники. Но это совсем другая история, о которой еще поговорим.