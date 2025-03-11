Доначисление НДФЛ по самозанятым работникам, НДС по семенам, практика КС РФ в обзоре налоговых споров

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НДС по семенам
Верховный Суд РФ разбирался в возможности применения льготной ставки по НДС (10%) в отношении протравленных семян сахарной свеклы. Инспекция отмечала, что льгота распространяется на продовольственные товары, а поскольку семена были протравлены, то в пищу их уже не применишь. Однако Суд отметил, что сам по себе факт протравления семян не исключает их продовольственный характер и не отменяет право на льготную ставку по НДС (Определение от 27 января 2025 г. № 305-ЭС24-17887).
Практика Конституционного суда по налоговым спорам
Конституционный Суд подготовил обширный обзор по собственной практике за 2024 год. Вошли в него и налоговые дела. Так, Суд признал несоответствующим Конституции налоговые нормы, не позволяющие определить, имеет ли лицо, ведущее без регистрации предпринимательскую деятельность, право на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ (Постановление от 14 февраля 2024 года № 6-П). Был уточнен вопрос о судебном взыскании налога с физического лица в споре по ст. 48 НК РФ (Постановление от 25 октября 2024 года № 48-П). Разъяснен порядок уплаты госпошлины при регистрации прав владельцев инвестиционных паев (Постановление от 20 февраля 2024 года № 7-П). Кроме того, в обзоре упомянуты отдельные налоговые дела, по которым вынесены Определения Конституционного Суда.
НДС по рапсу
А Верховный Суд вновь высказался по обложению семян. На этот раз допустил применение льготной ставки НДС (10%) в отношении реализации семян рапса. При этом было отмечено, что подработка семян не лишает этот товар продовольственных качеств и не исключает применение льготного НДС (Определение от 29 января 2025 № 305-ЭС24-17574). Совсем недавно аналогичный подход был выражен по семенам сахарной свеклы (Определение от 27 января 2025 г. № 305-ЭС24-17887).
НДФЛ при переквалификации отношений с самозанятым в трудовые
Верховный Суд принял достаточно спорное решение по вопросу исчисления НДФЛ в ситуации, когда отношения с самозанятыми носят трудовой характер. Так, Суд усомнился в правомерности уменьшения НДФЛ, который должен уплатить работодатель (налоговый агент) за своих работников-самозанятых, на суммы налога на профессиональный доход, которые были уплачены этими самозанятыми. По мнению судей, переплатой НПД, которая возникает в результате переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, могут распоряжаться только самозанятые. При этом судьи никак не оценивают, что, по сути, с одной базы уплачивается как НПД, так и НДФЛ (Определение от 3 февраля 2025 № 309-ЭС24-20306).
Акцизы по электронным сигаретам
В Конституционном Суде попытались оспорить обложение акцизами отдельных элементов электронных сигарет. Заявитель утверждал, что акциз должен взиматься с полноценной электронки, которая и позволяет курить, а не с отдельных ее элементов. Суд сказал, что Заявитель размечтался и подтвердил конституционность взимания акциза с отдельных элементов (Определение от 28 января 2025 г. № 263-О).
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