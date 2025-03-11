Доначисление НДФЛ по самозанятым работникам, НДС по семенам, практика КС РФ в обзоре налоговых споров

НДС по семенам

Верховный Суд РФ разбирался в возможности применения льготной ставки по НДС (10%) в отношении протравленных семян сахарной свеклы. Инспекция отмечала, что льгота распространяется на продовольственные товары, а поскольку семена были протравлены, то в пищу их уже не применишь. Однако Суд отметил, что сам по себе факт протравления семян не исключает их продовольственный характер и не отменяет право на льготную ставку по НДС (Определение от 27 января 2025 г. № 305-ЭС24-17887).

Практика Конституционного суда по налоговым спорам

НДС по рапсу

А Верховный Суд вновь высказался по обложению семян. На этот раз допустил применение льготной ставки НДС (10%) в отношении реализации семян рапса. При этом было отмечено, что подработка семян не лишает этот товар продовольственных качеств и не исключает применение льготного НДС (Определение от 29 января 2025 № 305-ЭС24-17574). Совсем недавно аналогичный подход был выражен по семенам сахарной свеклы (Определение от 27 января 2025 г. № 305-ЭС24-17887).

НДФЛ при переквалификации отношений с самозанятым в трудовые

Верховный Суд принял достаточно спорное решение по вопросу исчисления НДФЛ в ситуации, когда отношения с самозанятыми носят трудовой характер. Так, Суд усомнился в правомерности уменьшения НДФЛ, который должен уплатить работодатель (налоговый агент) за своих работников-самозанятых, на суммы налога на профессиональный доход, которые были уплачены этими самозанятыми. По мнению судей, переплатой НПД, которая возникает в результате переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, могут распоряжаться только самозанятые. При этом судьи никак не оценивают, что, по сути, с одной базы уплачивается как НПД, так и НДФЛ (Определение от 3 февраля 2025 № 309-ЭС24-20306).

Акцизы по электронным сигаретам

В Конституционном Суде попытались оспорить обложение акцизами отдельных элементов электронных сигарет. Заявитель утверждал, что акциз должен взиматься с полноценной электронки, которая и позволяет курить, а не с отдельных ее элементов. Суд сказал, что Заявитель размечтался и подтвердил конституционность взимания акциза с отдельных элементов (Определение от 28 января 2025 г. № 263-О).

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за март 2025