Обзор: отмена НДФЛ на матерей, скрытый налог, конституционность повышения судебной пошлины

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Налоговые законопроекты
Депутаты, сенаторы и Правительство отметились налоговыми законопроектами. Самым интересным и самым бесперспективным из них стал проект по освобождению матерей от НДФЛ. Задумка заключается в том, что, кто успеет родить до 30, сможет не платить НДФЛ с трудовых доходов. Кто родит двух, тоже будет освобожден от налога, но уже без привязки к возрасту (Законопроект № 887866-8). В целом, очевидно, что инициатива популистская. При этом авторы не скрывают, что идею слизали у Венгрии (о налоговой политике венгров в отношении матерей читайте в международном обзоре за март 2025 - ссылка).
Сенаторы повторно внесли в Госдуму поправки, связанные с международными холдингами и экономически значимыми организациями (Законопроект № 888946-8). При этом предыдущий мартовский законопроект был отозван – Законопроект № 862718-8. Скорее всего, такие телодвижения связаны с тем, что по мартовскому проекту не было получено заключение Правительства. Теперь оно получено, и Правительство поправки одобрило.
Ну а само Правительство предлагает изменить порядок обложения по НДС в отношении закупщика электроэнергии в новых регионах. Пересказывать эти поправки – язык сломаешь, но, кому интересно, могут почитать (Законопроект № 889133-8).
2. Конституционность повышения судебной пошлины
Конституционный Суд, наконец-то, добрался до вопроса повышения судебных пошлин, который поставили перед ним депутаты. Так, группа депутатов полагала, что значительный рост пошлины за обращение в суд фактически лишает большинство граждан права на судебную защиту. Однако Конституционный Суд подробно расписал, почему повышение пошлин дело богоугодное и не противоречит Конституции. Так же КС РФ ориентирует суды внимательно рассматривать ходатайства заявителей об освобождении от пошлин либо о предоставлении отсрочек/рассрочек по ее уплате (Постановление от 10.04.2025 № 16-П).
3. Скрытый налог
Люди в Техасе возмущаются, что яйца, молоко и лекарства стоят у них дороже, чем во всей Америке, а может и в мире. Такая печаль из-за скрытого налога на товарные запасы, который взимается с продавцов. Цель этого налога, видимо, стимулировать продавцов быстрее реализовать товары с коротким сроком хранения. Однако в любом случае продавцы перекладывают налог на покупателей, что и ведет к росту цен. В этой связи активно проходят акции в поддержку законопроектов, направленных на отмену скрытого налога на запасы.
У нас скрытых налогов нет – все открытые.
События за апрель 2025
Выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации - ссылка
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