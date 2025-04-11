Обзор: отмена НДФЛ на матерей, скрытый налог, конституционность повышения судебной пошлины

1. Налоговые законопроекты

Депутаты, сенаторы и Правительство отметились налоговыми законопроектами. Самым интересным и самым бесперспективным из них стал проект по освобождению матерей от НДФЛ. Задумка заключается в том, что, кто успеет родить до 30, сможет не платить НДФЛ с трудовых доходов. Кто родит двух, тоже будет освобожден от налога, но уже без привязки к возрасту (Законопроект № 887866-8). В целом, очевидно, что инициатива популистская. При этом авторы не скрывают, что идею слизали у Венгрии (о налоговой политике венгров в отношении матерей читайте в международном обзоре за март 2025 - ссылка).

Сенаторы повторно внесли в Госдуму поправки, связанные с международными холдингами и экономически значимыми организациями (Законопроект № 888946-8). При этом предыдущий мартовский законопроект был отозван – Законопроект № 862718-8. Скорее всего, такие телодвижения связаны с тем, что по мартовскому проекту не было получено заключение Правительства. Теперь оно получено, и Правительство поправки одобрило.

Ну а само Правительство предлагает изменить порядок обложения по НДС в отношении закупщика электроэнергии в новых регионах. Пересказывать эти поправки – язык сломаешь, но, кому интересно, могут почитать (Законопроект № 889133-8).