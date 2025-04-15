Адвокатские взносы, НДФЛ при дарении ДДУ, церковные льготы в обзоре позиций Минфина

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Последствия лечения ребенка за границей
Минфин России обращает внимание, что срок, на который родитель выезжает за границу, сопровождая ребенка на лечение, прерывает нахождение родителя-налогоплательщика на территории РФ и должен учитываться при определении налогового резидентства по НДФЛ. При этом срок лечения ребенка не имеет значения (Письмо от 19 ноября 2024 г. № 03-04-05/114636).
Налоговые последствия кори
Минфин разъяснил последствия по взносам при прохождении работниками обследования на корь или антитела к ней. Отмечается, что все зависит от порядка оплаты услуг. Если обследование проводилось в рамках договоров ДМС (заключенных на год и более) или оплачивалось напрямую обследующей организации, то страховые взносы с таких сумм не уплачиваются. Если же работники получают компенсацию расходов, которые они понесли по обследованию на корь, то здесь уже страховых взносов не миновать (Письмо от 28 декабря 2024 г. № 03-04-05/133520).
НДФЛ при объединении подаренной недвижимости
Минфин России отмечает, что при объединении недвижимости, полученной в дар, образуется новый объект недвижимости. При этом срок владения начинает течь заново и не включает срок владения объектами недвижимости, которые были объединены. Также обращается внимание, что на новый объект недвижимости не распространяется льготный срок владения (3 года) в целях освобождения от НДФЛ, так как право собственности на него не было получено в результате дарения (Письмо от 24 декабря 2024 г. № 03-04-07/130298).
Налог на авто с несколькими двигателями
Минфин России напоминает, что транспортный налог по гибридным авто определяется на основании мощности всех двигателей, имеющихся в машине. При этом сократить налог путем изъятия какого-либо двигателя не получится, так как это нарушит технические требования к автомобилю (Письмо от 31 октября 2024 г. № 03-05-06-04/106758).
Налоговые новости за март 2025
НДФЛ при безвозмездной уступке прав по ДДУ
Минфин России рассмотрел порядок определения срока владения жильем, основанием приобретения которого стала безвозмездная уступка прав по ДДУ. Отмечается, что если права по ДДУ оплачены до уступки и будущий владелец не несет расходов, то срок владения в целях НДФЛ начинает течь с момента регистрации безвозмездной уступки (Письмо от 27 января 2025 г. № 03-04-05/6982).
Льготы для церквей
Минфин поясняет, что с начала 2025 года религиозные структуры, которые можно отнести к централизованным, получили право на льготный тариф по страховым взносам. Соответственно, если религиозное образовательное учреждение входит в состав централизованной организации, то на нее распространяется указанная льгота (Письмо от 29 января 2025 г. № 03-15-05/7475).
НДФЛ при пользовании бизнес-залами в командировке
Минфин России полагает, что пользование в командировке VIP-залами аэропортов является излишеством. Соответственно, компенсация расходов работника на оплату такого зала не освобождается от НДФЛ. В довесок с таких сумму придется заплатить страховые взносы. Ну а что вы хотели? В командировке работать надо, а не по VIP-залам шататься (Письмо от 26 февраля 2025 г. № 03-04-05/18534).
Взносы адвоката при уходе за инвалидом
В другом Письме Минфин объясняет, что для освобождения адвоката от страховых взносов в период ухода за инвалидом первой группы важно, чтобы адвокат не осуществлял деятельность. Кроме того, нужно не забыть подать заявление об освобождении и представить доказательства ухода за инвалидом (Письмо от 27 января 2025 г. № 03-15-05/6816).
Взносы по адвокатам-инвалидам
Конституционный Суд попросили проверить обоснованность взимания страховых взносов с адвокатов-инвалидов. Конституционный Суд отметил, что риски адвокатов-инвалидов аналогичны тем, которые имеют и обычные работники. Соответственно, для получения социальных выплат при наступлении страховых случаев адвокаты, в том числе со статусом инвалида, должны уплачивать взносы. Изменить ситуацию может только законодатель, введя соответствующие льготы (Определение от 27 февраля 2025 № 341-О). Следует заметить, что схожей позиции придерживается и Минфин.
НДС по мытому чесноку
Минфин рассмотрел последствия по НДС при мытье чеснока. На основе анализа был сделан общий вывод, что мытье овощей не является переработкой. Соответственно, такие манипуляции не препятствуют применению льготной ставки по НДС – 10% (Письмо от 26 февраля 2025 г. № 03-07-15/18653).
ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024
Обложение ремесленников
Минфин России отмечает, что налог на самозанятых распространяется и на ремесленников. Главное, чтобы в субъекте РФ четко определили, кого относить к ремесленникам (Письмо от 17 февраля 2025 г. № 03-11-06/14170).
УСН на маркетплейсе
Минфин России из Письма в Письмо продолжает напоминать, что торговцы на маркетплейсах в целях УСН учитывают доход, когда получают право распорядиться им (Письмо от 11 декабря 2024 г. № 03-11-11/125183).
Освобождение от судебной пошлины инвалидов
Минфин России обращает внимание, что полное освобождение от судебной пошлины инвалидов I, II группы обусловлено не только ценой иска, которая не должна превышать миллион рублей, но и статусом лица. Так, инвалид должен выступать в качестве истца. Иначе говоря, на инвалидов-ответчиков эта льгота не распространяется (Письмо от 27 февраля 2025 г. № 03-05-06-03/18955).
Возврат изъятых доказательств
Минфин России обращает внимание, что в Налоговом кодексе не прописаны сроки возврата изъятых документов и имущества (Письмо от 17 февраля 2025 г. № 03-02-08/14698). Поэтому неясно, сколько налогоплательщику придется ждать, когда ему вернут то, что взяли налоговики. Кстати, в конце 2024 года депутаты предлагали установить месячный срок на возврат документов налогоплательщику. Однако инициатива была отклонена (Законопроект № 778192-8).
Учет процентов при рассрочке по налогам
Минфин подтвердил право налогоплательщиков учитывать в расходах по налогу на прибыль затраты на уплату процентов за предоставление рассрочки по налогам. При этом такие расходы квалифицируются в качестве внереализационных и учитываются на конец месяца отчетного или налогового периоды (Письмо от 31 января 2025 г. № 03-03-06/1/8358).
Практика Конституционного Суда за 2023
События за апрель 2025
Запрет самозанятых мигрантов, НДФЛ при переводе жилья в нежилое помещение, земельный налог при недействительности сделки - ссылка
Комментарии1
\\\\\\....которые можно отнести к централизованным, получили право на льготный тариф по страховым взносам......./////
Может что то не понял, но получается тогда тот момент, что "образовательная лицензия" вообще как филькина грамота во всех этих налоговых премудростях, где одних запросто карают, а других милуют по воле того же чиновничества писавшего эти нормативы.