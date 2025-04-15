Адвокатские взносы, НДФЛ при дарении ДДУ, церковные льготы в обзоре позиций Минфина

Налоговые последствия кори

Минфин разъяснил последствия по взносам при прохождении работниками обследования на корь или антитела к ней. Отмечается, что все зависит от порядка оплаты услуг. Если обследование проводилось в рамках договоров ДМС (заключенных на год и более) или оплачивалось напрямую обследующей организации, то страховые взносы с таких сумм не уплачиваются. Если же работники получают компенсацию расходов, которые они понесли по обследованию на корь, то здесь уже страховых взносов не миновать (Письмо от 28 декабря 2024 г. № 03-04-05/133520).