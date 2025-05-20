Отмена НДФЛ для матерей и пошлины для участников СВО, запрет самозанятых мигрантов в обзоре налоговых новостей

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере
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Содержание:
00:00 - Превью
00:39 - Начало
01:45 - НДС в отношении закупщика электроэнергии в новых регионах - Законопроект № 889133-8
02:49 - Отмена судебной пошлины для участников СВО и их родственников – Законопроект № 899977-8
03:45 - Освобождение от НДС администратора софинансирования - Законопроект № 886707-8
04:30 - Обложение международных холдингов - Законопроект № 888946-8
06:27 - Отмена и повышение пошлины по парусникам - Законопроект № 880004-8
07:50 - Новый лимит по суточным в целях НДФЛ - Законопроект № 903358-8
10:09 - Освобождение матерей от НДФЛ - Законопроект № 887866-8
12:03 - Освобождение от НДФЛ доходов многодетных семей - Законопроект № 898835-8
12:50 - Повышение налога на иностранные бренды – Законопроект № 879837-8
14:54 - Налог на сверхприбыль за 2024-2025 – Законопроект № 903907-8
16:30 - Запрет незаконным мигрантам быть самозанятыми - Законопроект № 891199-8
17:26 - Заключение
Налоговые новости за апрель 2025
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