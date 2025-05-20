Отмена НДФЛ для матерей и пошлины для участников СВО, запрет самозанятых мигрантов в обзоре налоговых новостей

НДФЛ по подаркам, налог на денежные переводы, новые льготы по сбережениям - ссылка

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

14:54 - Налог на сверхприбыль за 2024-2025 – Законопроект № 903907-8

07:50 - Новый лимит по суточным в целях НДФЛ - Законопроект № 903358-8

06:27 - Отмена и повышение пошлины по парусникам - Законопроект № 880004-8

02:49 - Отмена судебной пошлины для участников СВО и их родственников – Законопроект № 899977-8

01:45 - НДС в отношении закупщика электроэнергии в новых регионах - Законопроект № 889133-8

Информации об авторе