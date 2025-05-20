ЦОК ПРОФК 19.05 Мобильный
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Отмена НДФЛ для матерей и пошлины для участников СВО, запрет самозанятых мигрантов в обзоре налоговых новостей

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Содержание:

Налоговые новости за апрель 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за май 2025

  • НДФЛ по подаркам, налог на денежные переводы, новые льготы по сбережениям - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

496 подписчиков 3 434 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы