НДФЛ при наследовании ипотеки, списании коммуналки, переводе жилья в нежилое помещение. Обзор позиций Минфина

Обзор позиций Минфина России по налогам за апрель 2025.
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Обложение самозанятых лекторов
Минфин России рассмотрел налоговые последствия при оплате лекторам, применяющим налог на профессиональный доход, проезда и проживания. Любопытно, что Минфин считает, что такие расходы свидетельствуют о наличии трудовых отношений между лектором и организацией-заказчиком. Соответственно, о применении налога на самозанятых не должно быть речи (Письмо от 31 января 2025 г. № 03-04-06/8582).
НДФЛ при списании долга по коммуналке
Минфин обращает внимание, что списание долга по коммунальным услугам может не облагаться НДФЛ при соблюдении нескольких условий: например, кредитор и должник не взаимозависимы, ну и другие. Вместе с тем оплата коммуналки за налогоплательщика приведет к возникновению дохода, облагаемого НДФЛ (Письмо от 13 марта 2025 № 03-04-05/24856).
Дробление инвестпаев
Минфин России отмечает, что дробление паев инвестфонда не прерывает их владение в целях НДФЛ, правда, при условии, что не осуществляется в связи с этим выпуск ценных бумаг. Иными словами, в срок владения раздробленных паев можно включить срок владения паем до дробления (Письмо от 7 февраля 2025 г. № 03-04-06/10895).
Льготы при оплате госпошлины
Минфин вновь напоминает, что при оплате госпошлины через представителя льгота предоставляется не представителю, а плательщику. Например, это правило действует, когда застройщик по доверенности регистрирует права дольщика и оплачивает госпошлину (Письмо от 7 февраля 2025 г. № 03-04-06/10895).
Налоговые новости за апрель 2025
Акциз на никотиновые лекарства
Минфин России решил разобраться с вопросом обложения акцизами никотинсодержащих лекарств, связанных с преодолением никотиновой зависимости. Отмечается, что все зависит от содержания никотина в препарате. Если содержание в миллилитре превышает 20 мг, то такая продукция облагается акцизом. Например, спрей "Никоретте" имеет меньшую концентрацию никотина, поэтому облагаться акцизами не должен (Письмо от 29 января 2025 г. № 03-13-06/7875).
НДФЛ при изменении размера долей в капитале
Минфин России обращает внимание, что изменение размера доли в уставном капитале общества не лишает права на освобождение от НДФЛ при реализации такой доли, но только в той части, которая находилась во владении налогоплательщика более 5 лет (Письмо от 17 января 2025 г. № 03-04-05/3338).
НДФЛ при переводе жилья в нежилое помещение
Минфин России отмечает, что факт перевода помещения из жилого в нежилое и последующая его продажа не освобождают от обязанности обложить полученные доходы НДФЛ, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности (Письмо от 20 января 2025 г. № 03-04-05/3826).
Страховые взносы по расходам на канцелярщину в МКД
Минфин отмечает, что для необложения взносами выплат председателю МКД, связанных с закупкой ручек, ластиков и других канцелярских принадлежностей, необходимо документальное подтверждение расходования выплачиваемых средств на указанные цели. В противном случае придется уплатить страховые взносы (Письмо от 24 января 2025 г. № 03-15-05/5785).
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НДФЛ при дарении доли в капитале
Минфин России указывает, что доля в капитале организации, полученная безвозмездно, то есть даром, – это такой же доход, как и все остальные, только в натуральной форме. Какие-либо льготы, которые позволяли бы не облагать такой доход НДФЛ, отсутствуют. Поэтому этот доход следует включить в базу по НДФЛ (Письмо от 23 января 2025 г. № 03-04-05/5160).
Вычет для отдельно проживающего родителя
Минфин отмечает, что отдельное проживание ребенка и родителя не лишает последнего права на получение стандартного вычета по НДФЛ. Правда, надо будет документально подтвердить, что налогоплательщик не уклоняется от содержания ребенка. Доказательствами могут служить документы о перечислении средств (выписки по счетам, например), заявление второго родителя, что налогоплательщик свои обязанности по оплате потребностей ребенка исполняет (Письмо от 28 марта 2025 г. № 03-04-05/30895).
Адвокатские вычеты по НДФЛ
Минфин обращает внимание, что порядок получения профвычета адвокатом зависит от формы адвокатского образования, в котором работает налогоплательщик. Если это адвокатский кабинет, то вычет можно получить после подачи декларации. Если это коллегия, юрконсультация или бюро, то потребуется подать заявление в бухслужбу этих образований (Письмо от 28 декабря 2024 г. № 03-04-05/133651).
НДФЛ при наследовании ипотеки
Минфин рассказал, какие расходы сможет учесть налогоплательщик, получивший в наследство неоплаченную ипотеку. Так, получить вычет в отношении расходов на оплату основного долга наследнику нельзя. А вот затраты на проценты по ипотеке включить в вычет можно (Письмо от 3 апреля 2025 г. № 03-04-05/33119).
Жалоба на самозанятых
Тут кто-то решил наябедничать в Минфин на самозанятых. Дескать, участвуют в налоговых схемах, лишают бюджет 2 триллионов каждый год и вообще ведут себя неподобающе. Чтобы искоренить это безобразие, предлагают ограничить контакты самозанятых с юридическими лицами, а при реализации товаров (работ, услуг) ИП или тем же юр.лицам применять ставку от 13 до 22%.
Но Минфин вступился за самозанятых (и такое бывает). Говорит, что схемы самозанятых они щелкают, как орешки, потому что все операции можно отследить по приложению «Мой налог». А информация о триллионных потерях бюджета неправдива. Короче, кто-то врет (Письмо от 24 марта 2025 г. № 03-11-11/28865).
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