НДФЛ при наследовании ипотеки, списании коммуналки, переводе жилья в нежилое помещение. Обзор позиций Минфина

Жалоба на самозанятых

Тут кто-то решил наябедничать в Минфин на самозанятых. Дескать, участвуют в налоговых схемах, лишают бюджет 2 триллионов каждый год и вообще ведут себя неподобающе. Чтобы искоренить это безобразие, предлагают ограничить контакты самозанятых с юридическими лицами, а при реализации товаров (работ, услуг) ИП или тем же юр.лицам применять ставку от 13 до 22%.

Но Минфин вступился за самозанятых (и такое бывает). Говорит, что схемы самозанятых они щелкают, как орешки, потому что все операции можно отследить по приложению «Мой налог». А информация о триллионных потерях бюджета неправдива. Короче, кто-то врет (Письмо от 24 марта 2025 г. № 03-11-11/28865).