Возврат пошлины по оружию, снижение НДФЛ для медиков и учителей, льготы пенсионерам в обзоре налоговых новостей

Рассматриваются главные события в налоговой сфере за май 2025.

Применение вычетов к пенсии, образовательные расходы по ЕСХН, налоги в Ватикане - ссылка

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17:26 - Льгота по транспортному налогу за соблюдение ПДД – Законопроект № 916446-8

10:33 - Отмена патента для охранников и уличных патрулей – Законопроект № 931942-8

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