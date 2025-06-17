Возврат пошлины по оружию, снижение НДФЛ для медиков и учителей, льготы пенсионерам в обзоре налоговых новостей
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Содержание
00:00 - Превью
00:30 - Начало
02:16 - Расширение полномочий ФНС - Законопроект № 909036-8
03:40 - Новые льготы по долгосрочным сбережениям - Законопроект № 919131-8
05:04 - Пошлина за регистрацию ветеринарных препаратов – Законопроект № 930557-8
05:55 - Налоговое соглашение с ОАЭ – Законопроект № 930586-8
06:57 - Возврат пошлины на гладкоствольное оружие – Законопроект № 928597-8
08:55 - Учет безнадежных долгов участников СВО – Законопроект № 925877-8
10:33 - Отмена патента для охранников и уличных патрулей – Законопроект № 931942-8
11:59 - Снижение НДФЛ учителям, медикам, артистам - Законопроект № 916466-8
13:16 - Льготные тарифы при трудоустройство участников СВО – Законопроект № 917509-8
13:46 - Льгота по садовому домику – Законопроект № 918341-8
13:59 - Повышенное обложение игорного бизнеса – Законопроект № 924791-8
16:13 - Освобождение от налога автомобиля мобилизованного – Законопроект № 917093-8
17:26 - Льгота по транспортному налогу за соблюдение ПДД – Законопроект № 916446-8
18:23 - Окончание
Налоговые новости за май 2025
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События за июнь 2025
Применение вычетов к пенсии, образовательные расходы по ЕСХН, налоги в Ватикане - ссылка
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