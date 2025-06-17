ЦОК КПП ОСНО 11.06 Мобильный
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Возврат пошлины по оружию, снижение НДФЛ для медиков и учителей, льготы пенсионерам в обзоре налоговых новостей

Рассматриваются главные события в налоговой сфере за май 2025.

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Содержание

  • 00:00 - Превью

  • 00:30 - Начало

  • 02:16 - Расширение полномочий ФНС - Законопроект № 909036-8

  • 03:40 - Новые льготы по долгосрочным сбережениям - Законопроект № 919131-8

  • 05:04 - Пошлина за регистрацию ветеринарных препаратов – Законопроект № 930557-8

  • 05:55 - Налоговое соглашение с ОАЭ – Законопроект № 930586-8

  • 06:57 - Возврат пошлины на гладкоствольное оружие – Законопроект № 928597-8

  • 08:55 - Учет безнадежных долгов участников СВО – Законопроект № 925877-8

  • 10:33 - Отмена патента для охранников и уличных патрулей – Законопроект № 931942-8

  • 11:59 - Снижение НДФЛ учителям, медикам, артистам - Законопроект № 916466-8

  • 13:16 - Льготные тарифы при трудоустройство участников СВО – Законопроект № 917509-8

  • 13:46 - Льгота по садовому домику – Законопроект № 918341-8

  • 13:59 - Повышенное обложение игорного бизнеса – Законопроект № 924791-8

  • 16:13 - Освобождение от налога автомобиля мобилизованного – Законопроект № 917093-8

  • 17:26 - Льгота по транспортному налогу за соблюдение ПДД – Законопроект № 916446-8

  • 18:23 - Окончание

Налоговые новости за май 2025

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События за июнь 2025

  • Применение вычетов к пенсии, образовательные расходы по ЕСХН, налоги в Ватикане - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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