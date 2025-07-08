Обложение пенсионеров, самозанятые мигранты, вычет на образовательный кредит в Обзоре позиций Минфина

Рассматриваются ключевые разъяснения Минфина по налогам за июнь 2025
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Пошлина для пенсионеров
Минфин России обращает внимание, что статус пенсионера позволяет не платить судебную пошлину по спорам о пенсионных правах с пенсионными фондами и госорганизациями. По другим же спорам имущественного характера освобождение от пошлины пенсионерам не положено (Письмо от 14 марта 2025 г. № 03-05-06-03/25530).
Налог на самозанятых по мигрантам
Минфин России отмечает, что налог на самозанятых могут применять как лица с гражданством России, так и мигранты из стран ЕвразЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Кроме того, эта возможность предоставлена приезжим гражданам украины. Лица с другим гражданством применять налог на самозанятых не могут (Письмо от 3 марта 2025 г. № 03-11-11/20241).
Применение вычетов к пенсиям
Минфин России рассмотрел вопрос о возможности уменьшения облагаемой НДФЛ пенсии на стандартные вычеты. Отмечается, что доходы от пенсий не включаются в основную базу, а это, в свою очередь, исключает возможность применения к таким доходам стандартных, социальных, имущественных вычетов. Короче, уменьшить облагаемую пенсию на стандартный вычет не получится (Письмо от 28 апреля 2025 г. № 03-04-06/42618).
НДФЛ по обманутым дольщикам
Минфин рассмотрел ситуация, когда обманутым дольщикам передавались квартиры взамен помещений, не полученных по ДДУ. Возник вопрос, какой порядок исчисления срока владения применять в целях освобождения от НДФЛ. Минфин отмечает, что течение срока с момента полной оплаты по ДДУ распространяется лишь на помещение, которое передается по ДДУ. Если же налогоплательщик получил жилье взамен того, которое должен был получить по ДДУ, то применяется общий порядок, то есть с момента оформления права собственности на жилье (Письмо от 11 марта 2025 г. № 01-06-13/03-23490).
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Расходы самозанятых
Ну и чтоб два раза не вставать по самозанятым, рассмотрим очередную позицию Минфина по учету расходов при уплате налога на профессиональный доход. Позиция, что характерно, никак не меняется и заключается в том, что налог на самозанятых не предполагает учета расходов – вообще, никак, даже чуть-чуть. Поэтому самозанятые таксисты не могут уменьшить доходы на затраты по уходу за своей бричкой – мойка, заправка, ТО и т.д. (Письмо от 5 марта 2025 г. № 03-11-11/21384).
Взносы ИП при уходе за ребенком
Минфин России отмечает, что случаи, когда ИП освобождается от уплаты страховых взносов четко перечислены. Среди этих случаев отсутствует ситуация, когда предприниматель ухаживает за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это означает, что предприниматель должен уплачивать за этот период взносы на пенсионное и медицинское страхование. При этом тот факт, что предприниматель не осуществляет предпринимательскую деятельность в указанный период ухода за ребенком не отменяет обязанность по уплате взносов (Письмо от 13 марта 2025 г. № 03-15-05/24838).
Взносы по членам ЗПИФ
Минфин рассмотрел вопрос обложения взносами выплат членам инвесткомитета закрытого ПИФа. По мнению Минфина, такие выплаты ничем не лучше, чем все остальные, поэтому должны облагаться страховыми взносами. Соответственно, управляющая ПИФом компания, которая осуществляет такие выплаты должна исполнить обязанности как по уплате взносов, так и по подаче отчетности (Письмо от 28 апреля 2025 г. № 03-15-05/42434).
Взносы по медиаторам
Минфин России напоминает, что медиаторы должны отдельно подать заявление о постановке на учет, даже если они уже стоят на учете в качестве арбитражных управляющих. При этом такой двойной учет на их обязанности по страховым взносам не влияет, поскольку эти обязанности будут определяться на основании совокупного дохода как от деятельности медиатора, так и от деятельности арбитражного управляющего (Письмо от 19 марта 2025 г. № 03-15-05/27169).
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Вычет по кредиту на обучение
Минфин рассмотрел вопрос о возможности применения вычета по НДФЛ, если оплата происходит за счет образовательного кредита. Минфин рассматривает оплату обучения за счет целевого кредита в качестве расходов самого обучающегося, соответственно, нет препятствий для получения вычета по НДФЛ (Письмо от 16 мая 2025 г. № 03-04-05/48093).
Срок владения жильем, полученным по унаследованному ДДУ
Минфин вновь в целях освобождения от НДФЛ повторил свою позицию по вопросу исчисления срока владения недвижимостью, полученной по унаследованному ДДУ. Отмечается, что надо смотреть на то, когда полностью оплачен ДДУ. Если полную оплату произвел почивший наследодатель, то срок начинает течь с момента открытия наследства. Если же наследникам пришлось доплачивать по ДДУ, то с момента полной оплаты по договору (Письмо от 17 апреля 2025 г. № 03-04-05/38657).
Вычеты по налогу на самозанятых
В принципе мы об этом и так знали, но Минфин любит наступать на больную мозоль. Речь идет о вычетах по налогу на профессиональный доход. Так, если у самозанятого есть доходы, облагаемые НДФЛ, то он может применять к ним вычеты – стандартные, социальные, имущественные (правда, сейчас идет тенденция к сокращению таких возможностей. Например, с 2025 г. к доходам по вкладам вычеты уже не применить). Но вот, если самозанятый имеет лишь доходы, облагаемые НПД, то вычеты вообще никак нельзя применять – потому что и так ставка по налогу на самозанятых маленькая (Письмо от 1 апреля 2025 г. № 03-11-10/31784).
Налог на подземную технику
По транспортному налогу действует общее правило: зарегистрировано транспортное средство – будет налог, не зарегистрировано – не будет. Этот подход применяется и к технике для подземных работ, что подтверждает Минфин. Если подземная машина не должна регистрироваться в реестре Технадзора, то и налога быть не должно (Письмо от 18 марта 2025 г. № 03-05-06-04/26336).
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Комментарии2
А что, уже налог на пенсии ввели??? Ну и правильно, пусть убытки Газпрома покрывают.
Он и был. Просто вместо того, чтобы постить бездумные комментарии, лучше внимательно читать законодательство. Иногда помогает.