Обложение пенсионеров, самозанятые мигранты, вычет на образовательный кредит в Обзоре позиций Минфина

Вычеты по налогу на самозанятых

В принципе мы об этом и так знали, но Минфин любит наступать на больную мозоль. Речь идет о вычетах по налогу на профессиональный доход. Так, если у самозанятого есть доходы, облагаемые НДФЛ, то он может применять к ним вычеты – стандартные, социальные, имущественные (правда, сейчас идет тенденция к сокращению таких возможностей. Например, с 2025 г. к доходам по вкладам вычеты уже не применить). Но вот, если самозанятый имеет лишь доходы, облагаемые НПД, то вычеты вообще никак нельзя применять – потому что и так ставка по налогу на самозанятых маленькая (Письмо от 1 апреля 2025 г. № 03-11-10/31784).