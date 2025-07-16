Налоговый арест в банкротстве, обложение выплат госслужащим, налоговый вклад в обзоре

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1. Обложение выплат госслужащим при расторжении контракта

Минфин России обращает внимание, что выплаты госслужащим при разрыве контракта рассматриваются в качестве компенсационных. Это означает, что они не должны облагаться НДФЛ. По тем же основаниям такие выплаты не должны облагаться страховыми взносами (Письмо от 14 апреля 2025 г. № 03-04-05/36906).

2. Налоговый арест в банкротстве

Верховный Суд разбирался в последствиях наложения налоговым органом ареста на имущество должника, который впоследствии объявлен банкротом. Несмотря на то, что в Налоговом кодексе установлено, что наложение такого ареста ведет к образованию залога у налогового органа – это, по мнению Верховного Суда, не создает у налоговиков прав залогового кредитора (Определение от 11 июля 2025 г. № 306-ЭС24-23083 (2))

3. Налоговый вклад

Любопытный способ борьбы с уменьшением налоговых поступлений в связи со старением населения обсуждается в Новой Зеландии. Так, предлагается вместо уплаты в бюджет, направлять налоги на именные вклады налогоплательщиков. Впоследствии накопленные на вкладах суммы и проценты будут использоваться для выплаты пенсий, оплаты медицинского обслуживания и т.д. Соответственно, это сократит расходы государства по указанным выплатам.