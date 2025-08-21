НДФЛ при обстрелах, обложение уволенных госслужащих, невыдача чека самозанятым в Обзоре Минфина

НДФЛ и взносы на помощь работникам

И такое бывает. Оказывается, есть специальные платформы, через которые работодатели могут оказывать помощь своим работникам – психологическую, материальную и т.д. Никогда таким не пользовался. Ну, у меня и сотрудников нет. Так вот, по двум таким платформам (Аладдин и Добросервис) был направлен запрос в Минфин. А именно, нужно ли платить НДФЛ и взносы, если работодатель через указанные сервисы оплачивает работникам товары и услуги. Минфин усмотрел в таких операциях выплаты в натуральном виде, а значит, работодателю придется платить взносы, а работники попадают на НДФЛ (Письмо от 29 мая 2025 г. № 03-04-06/52806).