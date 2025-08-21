НДФЛ при обстрелах, обложение уволенных госслужащих, невыдача чека самозанятым в Обзоре Минфина

Обзор позиций Минфина России по налогам за июль 2025
Командировочный НДФЛ по VIP-залам и мед.страховке
Минфин разбирался с доходами работника в командировке. Так, если для получения визы нужна медстраховка, то ее оплата работодателем не образует у работника доход, облагаемый НДФЛ (Письмо от 26 мая 2025 г. № 03-04-05/51609). А вот с VIP-залам все однозначно. Их оплата, по мнению Минфина, не является обязательной, поэтому у работника возникает облагаемый доход (Письмо от 22 мая 2025 г. № 03-04-05/50428).
НДФЛ и взносы на помощь работникам
И такое бывает. Оказывается, есть специальные платформы, через которые работодатели могут оказывать помощь своим работникам – психологическую, материальную и т.д. Никогда таким не пользовался. Ну, у меня и сотрудников нет. Так вот, по двум таким платформам (Аладдин и Добросервис) был направлен запрос в Минфин. А именно, нужно ли платить НДФЛ и взносы, если работодатель через указанные сервисы оплачивает работникам товары и услуги. Минфин усмотрел в таких операциях выплаты в натуральном виде, а значит, работодателю придется платить взносы, а работники попадают на НДФЛ (Письмо от 29 мая 2025 г. № 03-04-06/52806).
НДФЛ при недействительности продажи квартиры
Минфин повторил уже известную позицию, как исчислять срок владения недвижимостью, если сделку по продаже признали недействительной. Здесь все просто, срок владения продавца не будет прерываться. Иными словами, срок начинает течь с момента первичной регистрации прав продавца на объект (Письмо от 4 апреля 2025 г. № 03-04-05/33644).
НДФЛ при получении компенсации за наследство
Минфин России рассмотрел вопрос о последствиях по НДФЛ при выплате компенсации наследнику при разделе наследства. Было отмечено, что от НДФЛ освобождается лишь наследственное имущество. Компенсация при разделе наследства к такому имуществу не относится, поэтому должна облагаться НДФЛ (Письмо от 30 мая 2025 г. № 03-04-05/53283).
Обложение выплат госслужащим при расторжении контракта
Минфин России обращает внимание, что выплаты госслужащим при разрыве контракта рассматриваются в качестве компенсационных. Это означает, что они не должны облагаться НДФЛ. По тем же основаниям такие выплаты не должны облагаться страховыми взносами (Письмо от 14 апреля 2025 г. № 03-04-05/36906).
Обложение компенсации за задержку зарплаты
Минфин России повторил уже известную позицию, что выплата работодателем компенсации за несвоевременную выплату работнику вознаграждения за труд никак не льготируется. Поэтому такие выплаты должны облагаться страховыми взносами в общем порядке (Письмо от 2 июля 2025 г. № 03-15-08/64751).
Невыдача чека самозанятым
Минфин напоминает, что документом, который освобождает ИП от уплаты взносов с вознаграждения физическому лицу, является чек самозанятого. При отсутствии чека придет уплачивать взносы. Также указывается, что спор о выдаче указанного чека должен решаться в рамках гражданских отношений. Ни Минфин, ни налоговые органы тут не помогут (Письмо от 28 мая 2025 г. № 03-11-11/52500).
НДС при выкупе арендованного жилья
Минфин России обращает внимание, что если договором аренды жилья предусмотрен переход права собственности к арендатору по окончании аренды, то выкупные суммы по такому договору не должны облагаться НДС. Это обусловлено тем, что продажа жилья не облагается НДС (Письмо от 24 июня 2025 г. № 03-07-07/61219).
НДФЛ при обстрелах
Минфин России отмечает, что выплата компенсации за утраченное в результате обстрелов жилье может не облагаться НДФЛ. Для этого необходимо, чтобы такая выплата осуществлялась на основании актов государственных органов (Письмо от 4 апреля 2025 № 03-04-05/33327).
Учет расходов на риелтора при продаже жилья
Минфин вновь обращает внимание, что не все расходы, связанные с покупкой жилья, могут впоследствии уменьшить доход от продажи. Так, к неучитываемым расходам при продаже жилого помещения относятся затраты на риелторов (Письмо от 26 мая 2025 г. № 03-04-05/51208).
События за август 2025
