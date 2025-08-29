Обзор: НДФЛ при недействительности сделок банкрота, отмена пошлины для инвалидов и пенсионеров, налог на спальни

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Учет иностранцев и льготы для инвалидов и ветеранов
В Правительстве решили облегчить постановку на учет иностранных организаций, открывающих счета в российских банках. Теперь от иностранцев не будут требовать заявления и других документов. В итоге, процедура постановки на учет сократится до 5 дней, вместо нынешних 30 (Законопроект № 1005169-8).
Депутаты начинают пробуждаться после летней спячки и фонтанируют налоговыми идеями. На этот раз предложено полностью освободить от нотариальной пошлины наиболее уязвимые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, ветераны и др.) при дарении недвижимости родственникам. Правда, Правительство сомневается в необходимости такой льготы. Во-первых, часть категорий граждан уже имеет такое освобождение, во-вторых – законодательная техника у автора страдает (Законопроект № 1005484-8).
2. НДФЛ при недействительности сделки банкрота
Налоговики захотели получить НДФЛ в ситуации, когда сделка физического лица, объявленного банкротом, признается недействительной. Они полагали, что поскольку денежные средства, полученные банкротом, не возвращаются покупателю, а поступают в конкурсную массу, то можно говорить о наличии у банкрота дохода, который облагается НДФЛ. Однако Верховный Суд с этим не согласился. Было отмечено, что физическое лицо-банкрот никакой экономической выгоды в описанной ситуации не имеет, а значит, отсутствуют основания для уплаты НДФЛ (Кассационное определение от 23.07.2025 № 53-КАД25-3-К8).
3. Налог на спальни
В Австралии предложили повысить налог для тех, у кого в доме пустуют спальни. Это стало результатом исследования, которое показало, что чуть более чем в 60 % домов живут один или два человека, но более чем в трёх четвертях домов есть три и более спален. Налог может побудить людей переехать в жильё меньшего размера и устранить несоответствие. Правда, эта идея рядовых австралийцев не вдохновила. Одни сетуют на размеры жилья: они такие маленькие, что дополнительные „спальни“ на самом деле служат просто местом для хранения вещей, потому что больше некуда их положить. Другие указывают, что свободная комната для гостей, приезжающих издалека.
«Мы, управление нашего дома, пришли к вам после нашего общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!»
События за август 2025
Вычет за диссертацию, налог на толстых мертвецов, льгота по авто инвалидов - ссылка
Начать дискуссию