Обзор: НДФЛ при недействительности сделок банкрота, отмена пошлины для инвалидов и пенсионеров, налог на спальни

1. Учет иностранцев и льготы для инвалидов и ветеранов

В Правительстве решили облегчить постановку на учет иностранных организаций, открывающих счета в российских банках. Теперь от иностранцев не будут требовать заявления и других документов. В итоге, процедура постановки на учет сократится до 5 дней, вместо нынешних 30 (Законопроект № 1005169-8).

Депутаты начинают пробуждаться после летней спячки и фонтанируют налоговыми идеями. На этот раз предложено полностью освободить от нотариальной пошлины наиболее уязвимые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, ветераны и др.) при дарении недвижимости родственникам. Правда, Правительство сомневается в необходимости такой льготы. Во-первых, часть категорий граждан уже имеет такое освобождение, во-вторых – законодательная техника у автора страдает (Законопроект № 1005484-8).