Вычеты по урокам с самозанятыми, льготы для предпенсионеров и инвалидов в обзоре ФНС

Телеграм: https://t.me/Taxruss
Обзор по налоговым спорам от ФНС
ФНС России решила познакомить налогоплательщиков с налоговыми спорами за 1 квартал сего года, которые были рассмотрены высшими судами. Тут можно встретить и споры об условиях применения льготного НДС по семенам, дела по налогу на имущество в отношении сложных объектов. Не обошла Налоговая служба своим вниманием вопросы по НДФЛ при получении обманутым дольщиком жилья, а также при привлечении к ответственности лиц, которые используют самозанятых для маскировки трудовых отношений (Письмо от 24.06.2025 № БВ-4-7/6081@).
Льготы предпенсионерам
ФНС России решило напомнить, что льготы предпенсионерам могут предоставляться автоматически. Это, например, касается земельного налога, когда налоговая база уменьшается на стоимость 6 соток. Также автоматически можно получить льготу по налогу на недвижимость. При этом если есть несколько объектов, а льгота применяется только к одному из них, то предпенсионер может выбрать, какой объект льготировать, но для этого придется писать заявление.
Вычет, когда обучает самозанятый
ФНС России сообщает, что если обучаться у репетитора (без статуса ИП), уплачивающего налог на самозанятых, то право на образовательный вычет по НДФЛ накроется медным тазом. Поскольку такая возможность законодательно не предусмотрена. Только при наличии у обучающего лица статуса ИП, образовательной лицензии, записи об оказании образовательных услуг в реестре предпринимателей можно получить вычет.
Льгота для авто инвалидов
ФНС России разъяснила порядок освобождения от транспортного налога автомобилей для инвалидов. Так, налоговики будут стараться получать информацию об инвалидном статусе авто через гаишников. Соответственно, льгота будет предоставляться автоматически. Однако в ГАИ может отсутствовать информация о специальном предназначении авто. В этом случае владельцу авто придется напрячься и самостоятельно донести документы, из которых будет следовать, что автомобиль предназначен для инвалидов. Отметки об инвалидном статусе могут быть в ПТС, свидетельстве о собственности и т.д.
Практика Конституционного Суда за 2024
События за август 2025
НДФЛ при недействительности сделок банкрота, отмена пошлины для инвалидов и пенсионеров, налог на спальни - ссылка
Начать дискуссию