Вычеты по урокам с самозанятыми, льготы для предпенсионеров и инвалидов в обзоре ФНС

Льготы предпенсионерам

ФНС России решило напомнить, что льготы предпенсионерам могут предоставляться автоматически. Это, например, касается земельного налога, когда налоговая база уменьшается на стоимость 6 соток. Также автоматически можно получить льготу по налогу на недвижимость. При этом если есть несколько объектов, а льгота применяется только к одному из них, то предпенсионер может выбрать, какой объект льготировать, но для этого придется писать заявление.