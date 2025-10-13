НДФЛ при отмене дарения, учет расходов и доходов самозанятыми в обзоре позиций Минфина

Обзоре позиций Минфина России по налогам за сентябрь 2025

НДФЛ при занятии спортом в кредит

Оказывается, кто-то для занятий спортом берет кредит. Прямо скажем, как финансовая стратегия – так себе, но есть и положительная сторона – можно получить социальный вычет по НДФЛ. Во всяком случае, как указывает Минфин, заемный характер средств, использованных на приобретение физкультурных услуг, не мешает получить налоговый вычет (Письмо от 16 мая 2025 г. № 03-04-05/48020).

Налог на самозанятых при перепродаже цветов

Минфин России отмечает, что самозанятые могут торговать только собственными товарами. В этой связи если самозанятый торгует не выращенными в своем саду цветами, а перепродает чужие, то к полученным доходам налог на самозанятых не применяется (Письмо от 4 июля 2025 г. № 03-11-11/65245).

НДФЛ при отмене дарения квартиры

Минфин России рассмотрел последствия по НДФЛ при отмене дарения. Отмечается, что дарителю, который отменил дарение и перерегистрировал на себя подаренный объект, придется в целях НДФЛ заново исчислять срок владения недвижимостью. Иначе говоря, предыдущий срок владения учитывать нельзя (Письмо от 8 июля 2025 г. № 03-04-05/67956).

НДФЛ по металлическим вкладам

Минфин также решил обратиться к обложению вкладов в драгметаллах, но применительно к НДФЛ. Отмечается, что возврат вкладчику драгметаллов в том же размере и наименовании, которые он помещал во вклад, не приведет к уплате НДФЛ. А вот если по такому вкладу выплачиваются проценты, то они облагаются в общем порядке (Письмо от 4 сентября 2025 г. № 03-07-15/86695).

Учет расходов самозанятыми

То, что самозанятые не могут учитывать расходы, мы знаем давно. Поэтому не удивляет очередное Письмо Минфина, где указывается, что самозанятый-таксист не сможет учесть расходы на техосмотр, бензин и другое машинное при уплате НПД. Удивляет другое, что такие вопросы валом идут в Минфин и он вынужден штамповать один и тот же текст по многу раз (Письмо от 30 июля 2025 г. № 03-11-11/73806). Неужели думают, что Минфин передумает и разрешит учитывать расходы?

НПД по программам лояльности

Самозанятые, получающие доходы по программам лояльности, не могут облагать их налогом на самозанятых. Все оттого, что такие доходы не получены в результате продажи товаров, работ или услуг. К такому выводу Минфин пришел в Письме от 28 августа 2025 г. № 03-11-11/84186.

Почему вычеты для самозанятых вредны

Минфин продолжает отмахиваться, как от назойливых мух, от предложений по предоставлению вычетов самозанятым. На этот раз он ссылается на то, что предоставление вычетов уменьшит поступления не только в бюджет, но и в ФОМС, то есть пострадает медицина, а значит, и здоровье граждан. Короче, шиш вам, а не вычеты (Письмо от 29 августа 2025 № 03-04-05/84392).

