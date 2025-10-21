ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

НДС при инфляции, обложение малого бизнеса, НДФЛ при займе бумаг в обзоре (видео)

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.

Содержание:

  • 00:00 - Превью

  • 00:18 - Начало

  • 01:38 - Обширные поправки в НК РФ - Законопроект № 1026190-8

  • 09:35 - Пошлина за табачную лицензию - Законопроект № 1026324-8

  • 10:08 - НДС по вкладам в драгметаллах – Законопроект № 1015448-8

  • 11:03 - Уплата налогов на оборонных предприятиях – Законопроект № 1019756-8

  • 12:23 - НДФЛ при займе ценных бумаг – Законопроект № 1014168-8

  • 13:39 - Инвествычет за помощь спортшколам – Законопроект № 1022928-8

  • 14:31 - НДФЛ по инвестплатформам – Законопроект № 1024070-8

  • 15:56 - Место уплаты НПД – Законопроект № 1016294-8

  • 17:33 - Налог на самозанятых при аренде нежилых помещений - Законопроект № 1010973-8

  • 18:54 - Нулевой НДС при высокой инфляции – Законопроект № 1011590-8

  • 19:49 - Индексация вычетов по НДФЛ – Законопроект № 1018394-8

  • 20:37 - Вычет за наставничество – Законопроект № 1023882-8

  • 21:36 - Налог на сверхприбыль банков – Законопроект № 1019794-8

  • 24:15 - Новые неучитываемые доходы – Законопроект № 1007691-8

  • 25:35 - конец

Налоговые новости за сентябрь 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за октябрь 2025

  • Новые льготы, закрытие Налогового суда, необлагаемые подарки - ссылка

