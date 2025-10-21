НДС при инфляции, обложение малого бизнеса, НДФЛ при займе бумаг в обзоре (видео)
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере. Новости по налогам см. в Телеграм: https://t.me/Taxruss
Содержание:
00:00 - Превью
00:18 - Начало
01:38 - Обширные поправки в НК РФ - Законопроект № 1026190-8
09:35 - Пошлина за табачную лицензию - Законопроект № 1026324-8
10:08 - НДС по вкладам в драгметаллах – Законопроект № 1015448-8
11:03 - Уплата налогов на оборонных предприятиях – Законопроект № 1019756-8
12:23 - НДФЛ при займе ценных бумаг – Законопроект № 1014168-8
13:39 - Инвествычет за помощь спортшколам – Законопроект № 1022928-8
14:31 - НДФЛ по инвестплатформам – Законопроект № 1024070-8
15:56 - Место уплаты НПД – Законопроект № 1016294-8
17:33 - Налог на самозанятых при аренде нежилых помещений - Законопроект № 1010973-8
18:54 - Нулевой НДС при высокой инфляции – Законопроект № 1011590-8
19:49 - Индексация вычетов по НДФЛ – Законопроект № 1018394-8
20:37 - Вычет за наставничество – Законопроект № 1023882-8
21:36 - Налог на сверхприбыль банков – Законопроект № 1019794-8
24:15 - Новые неучитываемые доходы – Законопроект № 1007691-8
25:35 - конец
Налоговые новости за сентябрь 2025
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
События за октябрь 2025
Новые льготы, закрытие Налогового суда, необлагаемые подарки - ссылка
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию