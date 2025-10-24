Обзор: НДФЛ и срок владения у обманутых дольщиков и при достройке жилья, пошлина по спорам потребителей

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Пошлина по потребительским спорам
Минфин обрадовал потребителей, решившихся обратиться в суд. В своем письме он отметил, что в потребительских спорах при подаче апелляционной или кассационной жалоб платить госпошлину не придется. Это не может не радовать (Письмо от 8 сентября 2025 № 03-05-05-03/87399).
2. НДФЛ при достройке жилья
Интересный спор рассмотрел Верховный Суд. Так, родители купили своему несовершеннолетнему ребенку объект незавершенного строительства. Достроили дом в 2010 и даже имели документы (технический и кадастровый паспорта), что это полноценный жилой объект. Но при этом в гос.реестре дом продолжал числиться объектом незавершенного строительства. После того, как ребенок стал совершеннолетним, он в 2021 году оформил право собственности на жилой дом и через несколько месяцев продал его. Естественно пришли налоговики и сказали, что нужно платить налог, так как право собственности на жилье оформлено только в 2021, а значит, не прошло пяти лет владения. И тут начался спор, который как раз и дошел до Верховного Суда.
Суд пришел к выводу, что в описанной ситуации собственник владел достаточное время (более 5 лет) проданным жильем, чтобы не облагать доходы НДФЛ. Правда, из текста решения ВС РФ не совсем ясно, с какого момента отсчитывать этот срок. То ли с момента приобретения объекта незавершенного строительства (2006), то ли с момента, когда дом был достроен (2010). Но с учетом того, что Верховный Суд, по сути, согласился с апелляционным судом, то скорее всего речь идет о 2006 годе. Поскольку апелляция в своем акте указала, что достройка дома лишь изменяет физические характеристика объекта, но не прерывает его владение. Соответственно, дальнейшая регистрация дома в ЕГРН лишь оформляет произошедшие изменения, но не отменяет право собственности на объект, которое было получено в 2006 году (Кассационное определение от 17 сентября 2025 № 43-КАД25-2-К6)
3. НДФЛ у обманутых дольщиков
ФНС России решила разобраться с вопросом об исчислении срока владения жильем, которое получено обманутым дольщиком вместо недостроенного по ДДУ. Отмечается, что правило об исчислении срока владения с момента полной оплаты по ДДУ здесь применяться не может, поскольку дольщик получает жилье не по договору ДДУ. Следует заметить, что аналогичную позицию уже высказывал Минфин (Письмо от 21.10.2025 № БС-4-11/9424@).
