Налоговые итоги за сентябрь 2025

Обзор налоговых новостей за сентябрь 2025
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Поправки для бюджета
Естественно, что самое главное и грустное в сентябре – это правительственные поправки для пополнения нашего многострадального бюджета. Тут вам и повышение НДС и отмена различных льгот (прежде всего для малого бизнеса). Проблема в том, что в ходе рассмотрения еще что-нибудь придумают. Так что будущее окрашено тусклыми красками (Законопроект № 1026190-8).
2. Правительственные предложения
Ну и кроме бюджета Правительство подало ряд инициатив. Во-первых, для продажи табачных изделий придется получать лицензию, за которую естественно нужно заплатить госпошлину (Законопроект № 1026324-8). Во-вторых, вклады в драгоценных металлах хотят освободить от НДС (Законопроект № 1015448-8). Наконец, в очередной раз наложен мораторий на применение специальных правил уплаты налогов в оборонной сфере (Законопроект № 1019756-8).
Налоговые новости за сентябрь 2025
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
3. Перспективные предложения
От депутатов поступил ряд перспективных предложений. Так, они обратили внимание на проблему последствий по НДФЛ в отношении заемных ценных бумаг. Для ее решения предлагается не прерывать срок владения при заключении договора займа ценных бумаг. Это расширить возможности последующей продажи ценных бумаг без уплаты НДФЛ (Законопроект № 1014168-8). Кроме того, представительная группа депутатов хочет дать инвествычет по налогу на прибыль тем, кто будет помогать спортивным школам (Законопроект № 1022928-8).
Данные инициативы согласованы Правительством, поэтому в скором времени они будут одобрены.
4. Бесперспективные предложения
Ну а большего всего было популистских предложений, которые никто не одобрит, но которые нужны их авторам для пиаркомпаний. Среди них можно выделить снижение НДС до нуля, если инфляция будет превышать все разумные пределы (Законопроект № 1011590-8), распространение налога на самозанятых на аренду нежилых помещений (Законопроект № 1010973-8), налог на сверхприбыль банков (Законопроект № 1019794-8). Также к бесперспективным можно отнести следующие инициативы:
· НДФЛ по доходам от инвестиционных платформ – Законопроект № 1024070-8
· Индексация соц.вычетов по НДФЛ – Законопроект № 1018394-8
· Предоставление наставникам вычета по НДФЛ – Законопроект № 1023882-8
· Бюджет поступления НПД – Законопроект № 1016294-8
· Льгота по субсидиям на кап.строительство – Законопроект № 1007691-8
Практика Конституционного Суда за 2024
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
События за октябрь 2025
Новые льготы, закрытие Налогового суда, необлагаемые подарки - ссылка
Начать дискуссию