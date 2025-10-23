Налоговые итоги за сентябрь 2025

3. Перспективные предложения

От депутатов поступил ряд перспективных предложений. Так, они обратили внимание на проблему последствий по НДФЛ в отношении заемных ценных бумаг. Для ее решения предлагается не прерывать срок владения при заключении договора займа ценных бумаг. Это расширить возможности последующей продажи ценных бумаг без уплаты НДФЛ (Законопроект № 1014168-8). Кроме того, представительная группа депутатов хочет дать инвествычет по налогу на прибыль тем, кто будет помогать спортивным школам (Законопроект № 1022928-8).

Данные инициативы согласованы Правительством, поэтому в скором времени они будут одобрены.