Налоговые коллекторы, льготы для ветеранов, инвесторов, фермеров, отсрочка у банкротов в обзоре

1. Налоговые поправки
27 октября подписаны очередные поправки в Налоговый кодекс:
Освобождаются от судебной пошлины семьи ветеранов боевых действий, если дело будет касаться пенсии по потере кормильца (Закон № 398-ФЗ)
Расширили возможности получения налоговых льгот на Курилах (Закон № 386-ФЗ)
Наконец, для сельхозпроизводетелей, страдающих от обстрелов, установили особые условия для применения сельхоз.налога в 2024-2026 годах (Закон № 384-ФЗ).
Одни льготы, короче.
2. Налоговая отсрочка для банкротов
В Госдуме предлагают пожалеть банкротов и предоставлять им отсрочки/рассрочки по налогам. Правда, есть условие, налогоплательщик должен находиться в рамках процедуры наблюдения. Кроме того, хотят отменить начисление банкротам повышенных пеней. Эти меры должны помочь восстановить платежеспособность налогоплательщиков. Но Правительство не особо хочет помогать банкротам, поэтому предложение не поддерживает (Законопроект № 1051526-8).
3. Налоговые коллекторы
Все мы привыкли, что налоги с нас взыскивают государственные органы. Но в других странах может быть совсем иначе. Например, в Австралии взыскание налогов отдали на откуп коллекторским агентствам. А коллекторы во всем мире одинаковые. Для взыскания долгов у них нет преград. Поэтому австралийские налогоплательщики взвыли, особенно те, кто и так получает социальные пособия из-за плохого финансового положения. Они указывают, что коллекторы не учитывают их трудностей и готовы забрать последнее.
События за октябрь 2025
НДФЛ и срок владения у обманутых дольщиков и при достройке жилья, пошлина по спорам потребителей - ссылка
