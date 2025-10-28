Налоговые коллекторы, льготы для ветеранов, инвесторов, фермеров, отсрочка у банкротов в обзоре

3. Налоговые коллекторы

Все мы привыкли, что налоги с нас взыскивают государственные органы. Но в других странах может быть совсем иначе. Например, в Австралии взыскание налогов отдали на откуп коллекторским агентствам. А коллекторы во всем мире одинаковые. Для взыскания долгов у них нет преград. Поэтому австралийские налогоплательщики взвыли, особенно те, кто и так получает социальные пособия из-за плохого финансового положения. Они указывают, что коллекторы не учитывают их трудностей и готовы забрать последнее.