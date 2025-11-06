Льготы за инвалидов, достоинство налогоплательщиков, отмена льгот для бизнеса в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Льготы за инвалидов
Депутаты хотят дополнительно простимулировать организации, которые берут на работу инвалидов. Для этой цели предлагается снизить ставку по налогу на прибыль до 13,5 процентов. В обоснование указывается, что в настоящее время инвалидов берут на работу неохотно, так как требуются затраты на адаптацию таких работников. Пониженная налоговая ставка позволит сэкономить на налогах и компенсировать дополнительные затраты. Условием применения пониженной ставки будет наличие у налогоплательщика не менее 30 процентов работников со статусом инвалида (Законопроект № 1060388-8).
2. Достоинство налогоплательщика
Конституционный суд выпустил обобщающее письмо о защите человеческого достоинства. В нем отмечается, что налоги могут нарушать достоинство налогоплательщика. Это может происходить, когда обязательные платежи устанавливаются произвольно и не учитывают экономическое положение лица, его способность уплачивать налоги (решением от 30.10.2025).
3. Отмена льгот
Полная отмена налоговых льгот для бизнеса с 30 ноября 2025. Именно такое решение приняли власти Антигуа и Барбуда (это где-то в Карибском море). Власти хотят пересмотреть всю систему льгот и предоставлять их только в том случае, если проекты принесут реальную экономическую пользу, например в виде создания рабочих мест, внедрения инноваций.
События за ноябрь 2025
Льготы и освобождения от судебной пошлины, истребования документов при камералке - ссылка
Комментарии1
\\\\\....Достоинство налогоплательщика...../////
Да-аааа! Велик и могуч наш русский язык! И это к тому, что столько налить воды, это не просто талант, а нечто больше.