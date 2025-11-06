Льготы за инвалидов, достоинство налогоплательщиков, отмена льгот для бизнеса в обзоре

1. Льготы за инвалидов

Депутаты хотят дополнительно простимулировать организации, которые берут на работу инвалидов. Для этой цели предлагается снизить ставку по налогу на прибыль до 13,5 процентов. В обоснование указывается, что в настоящее время инвалидов берут на работу неохотно, так как требуются затраты на адаптацию таких работников. Пониженная налоговая ставка позволит сэкономить на налогах и компенсировать дополнительные затраты. Условием применения пониженной ставки будет наличие у налогоплательщика не менее 30 процентов работников со статусом инвалида (Законопроект № 1060388-8).