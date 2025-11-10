Повышение налогов, закрытие налоговых органов, налоговая инфляция в международном обзоре

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Закрытие Налоговой службы

У Нас тут беда. Налоговую службу закрывают из-за отсутствие финансирования. На сайте службы вышло сообщение, что Налоговая служба США продолжит работу в условиях отсутствия финансирования до полуночи вторника, 7 октября. Но не пугайтесь, это не про ФНС, а про американских налоговиков. У них там никак бюджет не согласуют.

Повышение налогов

Любопытно, что действия наших властей в экономической сфере мало чем отличаются от мероприятий в «развитых демократиях Запада». Так, Банк Англии отказался снижать процентные ставки из-за опасений роста инфляции, которая и так в полный рост шагает в их стране. А вот канцлер казначейства (проще говоря, Министр Финансов) Рэйчел Ривз стала говорить, что повышение налогов становится неизбежностью. Самое веселое, что в качестве предвыборного лозунга ее партия использовала обещание не повышать налоги.

Налоговая инфляция

Мы привыкли, что инфляция – это плохо. Но не всегда. Так, в Италии благодаря инфляции значительно сократился дефицит бюджета. Финт ушами заключается в том, что в стране наблюдается рост числа рабочих мест. В связи с инфляцией работодатели вынуждены предлагать более высокие зарплаты, а это ведет к более высокому обложению доходов рабочих. В такой ситуации бюджет выигрывает, а вот работники не особо. Потребительские цены в Италии выросли на 19% в период. Заработная плата в номинальном выражении за последние годы тоже выросла, но меньше, чем инфляция, из-за чего положение простых итальянцев ухудшилось. Зарплаты в Италии с учётом инфляции ниже уровня 1990 года.

Налоговые новости за сентябрь 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

Соленый налог

Все мы знаем, что есть налог на сладкое. А на Филиппинах хотят пойти дальше и ввести налог на соленые продукты. Все ради здоровья людей. Власти посчитали, что налог в размере 20 % на упакованные сладкие и солёные продукты может сократить расходы на здравоохранение более чем на 46 миллионов долларов США за 20 лет и принести доход в размере 13 миллиардов долларов США. Также налог может может предотвратить почти 3000 преждевременных смертей, 5000 инсультов, 14 000 сердечных приступов и 22 000 новых случаев диабета второго типа в течение 20 лет.

Закрытие Налогового суда

Про закрытие Налоговой службы уже говорили. Но тут очередная напасть – Налоговый суд также перестает работать. Все очные и дистанционные судебные заседания, запланированные на 20 и 27 октября 2025 года, отменены. Вот что бывает, когда вовремя не принимают бюджет. Благо, что все это в США.

Налоговые коллекторы

Все мы привыкли, что налоги с нас взыскивают государственные органы. Но в других странах может быть совсем иначе. Например, в Австралии взыскание налогов отдали на откуп коллекторским агентствам. А коллекторы во всем мире одинаковые. Для взыскания долгов у них нет преград. Поэтому австралийские налогоплательщики взвыли, особенно те, кто и так получает социальные пособия из-за плохого финансового положения. Они указывают, что коллекторы не учитывают их трудностей и готовы забрать последнее.

Налог на слизняков

Помните, как нам рассказывали, какие они все на западе законопослушные. Но вот от налогов любят уклоняться, только в путь. На это раз яркий пример из старушки Англии. Там есть правило, что если недвижимость пустует, то налог платит собственник, если она сдается в аренду, то арендатор. Но есть льгота, что если недвижимость арендуется для сельского хозяйства, то она освобождается от налога. Что же придумали эти хитрецы. Пустующие офисные помещения стали сдавать под разведение улиток (они же слизняки). В итоге, такие помещения стали признаваться фермами по разведению улиток. При проверках обнаружилось следующее, что в помещение просто заносили коробку с улитками. Так, в офисном здании стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов недалеко от Гайд-парка в центре Лондона была обнаружена дюжина коробок с улитками. В здании стоимостью 5,4 млн. фунтов стерлингов в Ливерпуле в запечатанных коробках, оставленных на полу, было всего две улитки. На вопрос о том, почему так мало улиток, компания ответила: «количество улиток в ящике было сведено к минимуму, чтобы избежать «каннибализма, группового секса и улиточных оргий».

Практика Конституционного Суда за 2024

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за ноябрь 2025