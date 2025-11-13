ТОП-3 разъяснений ФНС России за октябрь 2025

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Вопросы по налоговым уведомлениям

ФНС России агитирует граждан скорее уплатить налоги, поэтому создала специальную страницу по налоговым уведомлениям в 2025 году. Помимо общей информации, промостраница содержит пересказ изменений в налоговом законодательстве, которые могут повлиять на суммы в налоговых уведомлениях – там и про новые ставки и новые льготы. Полезной является и пошаговая инструкция о том, что делать, если льготу в отношении Вас не применили. В общем, есть что почитать, рекомендую – https://www.nalog.gov.ru/rn20/promo/nu/

Манифест внесудебному взысканию

Есть Манифест коммунистической партии под авторством Маркса и Энгельса. Недавно Дуров (это который телегой владеет) свой Манифест опубликовал. ФНС России решила не отставать от трендов и издала свой Манифест о внесудебном взыскании. В документе Налоговая Служба хвалит новый порядок взыскания налогов. А Налогоплательщикам от внесудебного взыскания «полнейшая выгода и очевидный профит» (поняли откуда цитата?). По мнению ФНС, у граждан стало больше гарантий и возможностей оспаривать незаконные взыскания налогов (Письмо от 13 октября 2025 № БВ-4-7/9197@).

НДФЛ у обманутых дольщиков

ФНС России решила разобраться с вопросом об исчислении срока владения жильем, которое получено обманутым дольщиком вместо недостроенного по ДДУ. Отмечается, что правило об исчислении срока владения с момента полной оплаты по ДДУ здесь применяться не может, поскольку дольщик получает жилье не по договору ДДУ. Следует заметить, что аналогичную позицию уже высказывал Минфин (Письмо от 21.10.2025 № БС-4-11/9424@).

Налоговые новости за октябрь 2025

