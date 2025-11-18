Налоговые итоги за октябрь 2025

Обзор налоговых новостей за октябрь 2025

Госорганы как-то ослабили хватку. Поэтому перспективных предложений в Госдуму поступает мало. Все больше законопроектов просто для пиара той или иной партии.

1. Новый эксперимент с самозанятыми

Очевидно, что государство хочет затащить самозанятых в систему обязательного страхования. Для начала хотят обкатать это в рамках эксперимента, где самозанятые будут добровольно уплачивать взносы, а им за это будут давать оплачиваемые больничные. Ну а после того, как отработают порядок взаимодействия между ФНС, внебюджетными фондами и самозанятыми взносы сделают обязательными и загонят туда всех, кто применяет налог на профессиональный доход (Законопроект № 1036780-8).

2. Пиар-законопроекты

Ну а дальше началась вакханалия с поправками о льготах, которые должны показать заботу депутатов о народе.

· В какой раз (уже сбился со счета) предлагается освободить от НДФЛ проценты по вкладам. Правда, не всем, а только пенсионерам, многодетным, и участникам СВО (Законопроект № 1040449-8).

· Далее, хотят снизить стоимость путевок для членов семьи участников СВО, а для этого нужно будет не облагать туристическим налогом их проживание в гостинице (Законопроект № 1045426-8).

· Порадовать нужно и ипотечников, поэтому им приготовили полное освобождение от налога ипотечной квартиры, если она является единственным жильем (Законопроект № 1053772-8).

· Подумали депутаты и о наследниках, у которых нет больших доходов. Для них придумали освобождение от уплаты пошлины при вступлении в наследство (Законопроект № 1037302-8).

· К большой радости одаряемых запланировали увеличить стоимость подарков и призов, которые не будут облагаться НДФЛ с 4 тыс. до 10 тыс. К слову, в этом законопроекте хотя бы присутствует определенная логика, поскольку нынешний необлагаемый лимит был установлен 20 лет назад (Законопроект № 1045429-8).

· Наконец, приятное и для банкротов. Их предложили не лишать возможности получить рассрочку и отсрочку по налогам на этапе наблюдения (Законопроект № 1051526-8).

Повторюсь, что все это бесперспективные проекты, которые никто одобрять не будет. Но они нужны их авторам, чтобы за них проголосовали.

Налоговые новости за октябрь 2025

